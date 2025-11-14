Quini 6: pozo récord de $11.150 millones desata expectativa nacional

14 de noviembre de 2025 Lectores: 35

Un premio histórico de $11.150 millones está en juego este domingo en el Quini 6, tras quedar vacantes las modalidades principales en el sorteo del miércoles. La cifra, la más alta en la historia del juego, generó una avalancha de apuestas en agencias oficiales y plataformas digitales de todo el país.

El origen del pozo millonario

El acumulado alcanzó niveles récord porque en el sorteo del miércoles 12 de noviembre nadie acertó los seis números en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. Esto dejó el pozo principal abierto y en ascenso exponencial, llegando a la cifra final que se sorteará el domingo 16.

Cómo participar y probabilidades

Para jugar al Quini 6, cada participante debe elegir seis números entre 00 y 45. El sistema contempla cuatro sorteos independientes por jornada, y el monto del premio depende de la modalidad, los aciertos y la cantidad de ganadores. Las probabilidades matemáticas quedan en segundo plano cuando aparece un pozo de esta magnitud.

Plazos y condiciones

En las agencias oficiales de Lotería Chaqueña, las apuestas deben realizarse antes del sábado a las 19:00 horas, mientras que el sorteo se llevará a cabo el domingo desde las 21:15. Quien resulte ganador deberá considerar que estos juegos tienen un tributo impositivo del 31%, por lo que el monto final a percibir sería de aproximadamente $7.693 millones.

Fenómeno social y económico

En un contexto de economía tensionada, el «sueño del pibe» se potencia con cifras que prometen un cambio radical de vida. Las agencias reportan una afluencia masiva de jugadores ocasionales y habituales, demostrando que la ilusión puede más que las probabilidades cuando el premio alcanza niveles históricos.

Mientras el país aguarda el resultado del domingo, una pregunta flota en el aire: ¿habrá un afortunado que se lleve el premio más grande en la historia del Quini 6?