Quiénes son los nuevos diputados y cuáles terminan su mandato el próximo 10 de diciembre

La jornada electoral de este domingo 26 de octubre dejó un escenario político inesperado, con un contundente respaldo del electorado a La Libertad Avanza (LLA), logrando victorias en los principales distritos del país. De esta manera, el oficialismo consolidó su posición en el Congreso.

El escrutinio arrojó que La Libertad Avanza obtuvo el 40,70% de los votos en la elección para la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo, bajo el sello Fuerza Patria y sus variantes provinciales, alcanzó el 31,68%.

Este resultado permitió al oficialismo imponerse en 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli logró el 41,45%, superando al peronismo, que obtuvo el 40,91%. Este giro resulta especialmente significativo, ya que en las elecciones locales de septiembre el peronismo había aventajado a sus rivales por 14 puntos.

El análisis provincia por provincia revela la magnitud del triunfo oficialista. La Libertad Avanza se impuso en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Por su parte, Fuerza Patria y sus aliados ganaron en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

El resultado de la noche electoral representó, en ese sentido, un alivio para La Libertad Avanza y un respaldo a la gestión del presidente Javier Milei. El propio mandatario había señalado días antes que su objetivo era alcanzar un tercio de legisladores propios en la Cámara de Diputados para asegurar la gobernabilidad, una meta que fue ampliamente superada.

En el Congreso, La Libertad Avanza pasó de tener 37 a quedar con 93 bancas a partir del 10 de diciembre. El oficialismo había puesto en juego tan solo ocho lugares y obtuvieron 64, lo que deja como saldo una ganancia de 56 escaños. Por diferencia, los grandes ganadores de la jornada electoral. Fuerza Patria continúa siendo el espacio con más bancas en su poder, ya que tendrán 97 en la nueva cámara. Sin embargo, restaron cuatro lugares, por el hecho de que habían puesto en juego 48 y obtuvieron 44.

El nuevo escenario deja en una posición clave a los bloques de Provincias Unidas, que baja de 18 a 17 senadores, el PRO, que desciende de 35 a 14, y la UCR, que pasa de 14 a 3. Estos deberán definir si sus integrantes se alinean con los provinciales (12) o mantienen su independencia. Estas fuerzas podrían convertirse en árbitros de las principales disputas legislativas.

Por último, el Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con 4 representantes en el Congreso. Los 17restantes corresponden a diputados que se separaron de sus bloques o partidos minoritarios

Partido por partido, los diputados que continúan su mandato hasta 2027

UNIÓN POR LA PATRIA

Aguirre, Hilda – La Rioja

Alí, Ernesto “Pipi” – San Luis

Araujo Hernández, Jorge Neri – Tierra del Fuego

Aveiro, Martín – Mendoza

Avila, Fernanda – Catamarca

Basterra, Luis Eugenio – Formosa

Bordet, Gustavo – Entre Ríos

Cafiero, Santiago – Buenos Aires

Campitelli, Celia – Santiago del Estero

Carignano, Florencia – Santa Fe

Casas, Sergio Guillermo – La Rioja

Castagneto, Carlos Daniel – Buenos Aires

Chica, Jorge – San Juan

Cisneros, Carlos – Tucumán

Daives, Ricardo – Santiago del Estero

Estévez, Gabriela Beatriz – Córdoba

Freites, Andrea – Tierra del Fuego

Giuliano, Diego A. – Santa Fe

Glinski, José – Chubut

Gomez, José – Santiago del Estero

Gutiérrez, Ramiro – Buenos Aires

Hagman, Itai – Ciudad de Buenos Aires

Ianni, Ana María – Santa Cruz

Kirchner, Máximo Carlos – Buenos Aires

Leiva, Aldo – Chaco

Manrique, Mario – Buenos Aires

Marino, Juan – Buenos Aires

Martínez, Germán Pedro – Santa Fe

Molle, Matías – Buenos Aires

Monzón, Roxana – Buenos Aires

Moreau, Cecilia – Buenos Aires

Neder, Estela Mary – Santiago del Estero

Nóblega, Sebastián – Catamarca

Osuna, Blanca Inés – Entre Ríos

Parola, María Graciela – Formosa

Penacca, Paula Andrea – Ciudad de Buenos Aires

Pokoik, Lorena – Ciudad de Buenos Aires

Potenza, Luciana – Buenos Aires

Rauschenberger, Ariel – La Pampa

Sand, Nancy – Corrientes

Selva, Sabrina – Buenos Aires

Snopek, Guillermo – Jujuy

Soria, Martín – Río Negro

Strada, Julia – Buenos Aires

Tailhade, Rodolfo – Buenos Aires

Todero, Pablo – Neuquén

Tolosa Paz, Victoria – Buenos Aires

Valdés, Eduardo Félix – Ciudad de Buenos Aires

Volnovich, Luana – Buenos Aires

Yedlin, Pablo Raúl – Tucumán

Zaracho, Natalia – Buenos Aires

Zulli, Christian Alejandro – Corrientes

LA LIBERTAD AVANZA

Almirón, Lisandro – Corrientes

Ansaloni, Pablo – Buenos Aires

Benedit, Beltrán – Entre Ríos

Benegas Lynch, Bertie – Buenos Aires

Bonacci, Rocío – Santa Fe

Bornoroni, Gabriel – Córdoba

Correa Llano, Facundo – Mendoza

Diez, Romina – Santa Fe

Ferreyra, Alida – Ciudad de Buenos Aires

García, Carlos – Chaco

Huesen, Gerardo – Tucumán

Ibañez, María Cecilia – Córdoba

Lemoine, Lilia – Buenos Aires

Llano, Mercedes – Mendoza

Macyszyn, Lorena – Buenos Aires

Márquez, Nadia – Neuquén

Mayoraz, Nicolás – Santa Fe

Menem, Martín – La Rioja

Montenegro, Guillermo – Buenos Aires

Moreno Ovalle, Julio – Salta

Orozco, Emilia – Salta

Pauli, Santiago – Tierra del Fuego

Peluc, José – San Juan

Ponce, María Celeste – Córdoba

Quintar, Manuel – Jujuy

Santillán Juárez Brahim, Juliana – Buenos Aires

Santurio, Santiago – Buenos Aires

Treffinger, César – Chubut

Villaverde, Lorena – Río Negro

PRO

Arabia, Damián – Ciudad de Buenos Aires

Ardohain, Martín – La Pampa

Avico, Belén – Córdoba

Bianchetti, Emmanuel – Misiones

Bongiovanni, Alejandro – Santa Fe

Capozzi, Sergio Eduardo – Río Negro

Fernández Molero, Daiana – Ciudad de Buenos Aires

Giudici, Silvana – Ciudad de Buenos Aires

González, Álvaro – Ciudad de Buenos Aires

Lospennato, Silvia – Buenos Aires

Nuñez, José – Santa Fe

Ritondo, Cristian A. – Buenos Aires

Vásquez, Patricia – Buenos Aires

Yeza, Martín – Buenos Aires

UCR – UNIÓN CÍVICA RADICAL

Banfi, Karina – Buenos Aires

Cipolini, Gerardo – Chaco

Nieri, Lisandro – Mendoza

COALICION CIVICA

Ferraro, Maximiliano – Ciudad de Buenos Aires

Frade, Mónica – Buenos Aires

COHERENCIA

Arrieta, Lourdes Micaela – Mendoza

D’Alessandro, Carlos – San Luis

González, Gerardo Gustavo – Formosa

Pagano, Marcela Marina – Buenos Aires

DEMOCRACIA PARA SIEMPRE

Coletta, Mariela – Ciudad de Buenos Aires

Rizzotti, Jorge – Jujuy

Juliano, Pablo – Buenos Aires

ENCUENTRO FEDERAL

Avila, Jorge Antonio – Chubut

Brügge, Juan Fernando – Córdoba

Gutiérrez, Carlos – Córdoba

Morchio, Francisco – Entre Ríos

Paulón, Esteban – Santa Fe

Pichetto, Miguel Ángel – Buenos Aires

INNOVACIÓN FEDERAL

Arrúa, Alberto – Misiones

Ruíz, Yamila – Misiones

Outes, Pablo – Salta

Vancsik, Daniel – Misiones

Vega, Yolanda – Salta

LIGA DEL INTERIOR ELI

Campero, Mariano – Tucumán

Picat, Luis Albino – Córdoba

Tournier, José Federico – Corrientes

MID – MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

Falcone, Eduardo – Buenos Aires

Zago, Oscar – Ciudad de Buenos Aires

FUTURO Y LIBERTAD

Razzini, Verónica – Santa Fe

INDEPENDENCIA

Medina, Gladys – Tucumán

POR SANTA CRUZ

Garrido, José Luis – Santa Cruz

PRODUCCION Y TRABAJO

Picón Martínez, Nancy Viviana – San Juan

PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD

Castillo, Christian – Buenos Aires

Los diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025

UNIÓN POR LA PATRIA

Alianiello, Eugenia – Chubut

Allende, Walberto – San Juan

Alonso, Constanza María – Buenos Aires

Arroyo, Daniel – Buenos Aires

Aubone, Ana Fabiola – San Juan

Bermejo, Adolfo – Mendoza

Bertoldi, Tanya – Neuquén

Carro, Pablo – Córdoba

Chaher, Leila – Jujuy

Chomiak, María Luisa – Chaco

Estrada, Emiliano – Salta

Fernández Patri, Ramiro – Formosa

Gaillard, Ana Carolina – Entre Ríos

Ginocchio, Silvana Micaela – Catamarca

Gollán, Daniel – Buenos Aires

González, Gustavo Carlos Miguel – Santa Cruz

Heller, Carlos – Ciudad de Buenos Aires

Herrera, Bernardo José – Santiago del Estero

Herrera, Ricardo – La Rioja

Iparraguirre, Rogelio – Buenos Aires

Ledesma, Tomás – Entre Ríos

Litza, Mónica – Buenos Aires

López Rodríguez, Dante – Catamarca

Macha, Mónica – Buenos Aires

Marín, Varinia Lis – La Pampa

Marziotta, Gisela – Ciudad de Buenos Aires

Mastaler, Magalí – Santa Fe

Moran, Micaela – Buenos Aires

Moreau, Leopoldo – Buenos Aires

Moyano, Nilda – Santiago del Estero

Macha, Mónica – Buenos Aires

Paponet, Liliana – Mendoza

Palazzo, Sergio Omar – Buenos Aires

Passo, Marcela Fabiana – Buenos Aires

Pedrali, Gabriela – La Rioja

Pedrini, Juan Manuel – Chaco

Pereyra, Julio – Buenos Aires

Propato, Agustina Lucrecia – Buenos Aires

Romero, Jorge Antonio – Corrientes

Santoro, Leandro – Ciudad de Buenos Aires

Siley, Vanesa Raquel – Buenos Aires

Toniolli, Eduardo – Santa Fe

Vargas Matyi, Brenda – Buenos Aires

Yasky, Hugo – Buenos Aires

Yutrovic, Carolina – Tierra del Fuego

Zabala Chacur, Natalia – San Luis

PRO

Ajmechet, Sabrina – Ciudad de Buenos Aires

Bachey, Karina Ethel – San Luis

Baldassi, Héctor W. – Córdoba

Ballejos, Nancy – Entre Ríos

Besana, Gabriela – Buenos Aires

Brambilla, Sofía – Corrientes

De Sensi, María Florencia – Buenos Aires

Figueroa Casas, Germana – Santa Fe

Finocchiaro, Alejandro – Buenos Aires

Iglesias, Fernando Adolfo – Ciudad de Buenos Aires

Laspina, Luciano Andrés – Santa Fe

Maquieyra, Martín – La Pampa

Milman, Gerardo – Buenos Aires

Quiroz, Marilú – Chaco

Rodríguez Machado, Laura – Córdoba

Romero, Ana Clara – Chubut

Sánchez Wrba, Javier – Buenos Aires

Santilli, Diego – Buenos Aires

Sotolano, María – Buenos Aires

Tortoriello, Anibal – Río Negro

Vidal, María Eugenia – Ciudad de Buenos Aires

LA LIBERTAD AVANZA

Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo – San Luis

Araujo, María Fernanda – Ciudad de Buenos Aires

Emma, Nicolás – Ciudad de Buenos Aires

Espert, José Luis – Buenos Aires

Klipauka Lewtak, Florencia – Misiones

Martínez, Álvaro – Mendoza

Píparo, Carolina – Buenos Aires

Zapata, Carlos Raúl – Salta

UCR – UNIÓN CÍVICA RADICAL

Benedetti, Atilio – Entre Ríos

Brouwer De Koning, Gabriela – Córdoba

Carrizo, Soledad – Córdoba

Cobos, Julio – Mendoza

de Loredo, Rodrigo – Córdoba

Quetglas, Fabio José – Buenos Aires

Reyes, Roxana – Santa Cruz

Sánchez, Roberto Antonio – Tucumán

Sarapura, Natalia Silvina – Jujuy

Tetaz, Martin Alberto – Ciudad de Buenos Aires

Verasay, Pamela Fernanda – Mendoza

COALICION CIVICA

Borrego, Victoria – Buenos Aires

Campagnoli, Marcela – Buenos Aires

López, Juan Manuel – Buenos Aires

Oliveto Lago, Paula – Ciudad de Buenos Aires

DEMOCRACIA PARA SIEMPRE

Aguirre, Manuel Ignacio – Corrientes

Antola, Marcela – Entre Ríos

Carbajal, Fernando – Formosa

Carrizo, Ana Carla – Ciudad de Buenos Aires

Coli, Marcela – La Pampa

Giorgi, Melina – Santa Fe

Manes, Facundo – Buenos Aires

Polini, Juan Carlos – Chaco

Tavela, Danya – Buenos Aires

ENCUENTRO FEDERAL

Agost Carreño, Oscar – Córdoba

de la Sota, Natalia – Córdoba

García Aresca, Ignacio – Córdoba

Monzó, Emilio – Buenos Aires

Randazzo, Florencio – Buenos Aires

Stolbizer, Margarita – Buenos Aires

INDEPENDENCIA

Fernández, Elia Marina – Tucumán

Fernández, Agustin – Tucumán

INNOVACIÓN FEDERAL

Calletti, Pamela – Salta

Domingo, Agustín – Río Negro

Fernández, Carlos Alberto – Misiones

IZQUIERDA SOCIALISTA FIT-UNIDAD

de Mendieta, Mercedes – Ciudad de Buenos Aires

Giordano, Juan Carlos – Buenos Aires

LIGA DEL INTERIOR ELI

Arjol, Martín – Misiones

Cervi, Pablo – Neuquén

Monti, Francisco – Catamarca

FUTURO Y LIBERTAD

Chumpitaz, Gabriel Felipe – Santa Fe

CREO

Omodeo, Paula – Tucumán

DEFENDAMOS SANTA FE

Mirabella, Roberto – Santa Fe

MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO

Llancafilo, Osvaldo – Neuquén

MST – FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD

Ripoll, Vilma – Buenos Aires

POR SANTA CRUZ

Prades, C. Facundo – Santa Cruz

PRODUCCION Y TRABAJO

Moreno, María De Los Ángeles – San Juan

PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD

Vilca, Alejandro – Jujuy

REPUBLICANOS UNIDOS

López Murphy, Ricardo Hipólito – Ciudad de Buenos Aires

SOMOS FUEGUINOS

Garramuño, Ricardo – Tierra del Fuego

UNIDOS

Barletta, Mario – Santa Fe

(Fuente: Infobae)