Quiénes son los nuevos diputados y cuáles terminan su mandato el próximo 10 de diciembre

La jornada electoral de este domingo 26 de octubre dejó un escenario político inesperado, con un contundente respaldo del electorado a La Libertad Avanza (LLA), logrando victorias en los principales distritos del país. De esta manera, el oficialismo consolidó su posición en el Congreso.
El escrutinio arrojó que La Libertad Avanza obtuvo el 40,70% de los votos en la elección para la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo, bajo el sello Fuerza Patria y sus variantes provinciales, alcanzó el 31,68%.
Este resultado permitió al oficialismo imponerse en 16 provincias, entre ellas Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli logró el 41,45%, superando al peronismo, que obtuvo el 40,91%. Este giro resulta especialmente significativo, ya que en las elecciones locales de septiembre el peronismo había aventajado a sus rivales por 14 puntos.
El análisis provincia por provincia revela la magnitud del triunfo oficialista. La Libertad Avanza se impuso en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. Por su parte, Fuerza Patria y sus aliados ganaron en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.
El resultado de la noche electoral representó, en ese sentido, un alivio para La Libertad Avanza y un respaldo a la gestión del presidente Javier Milei. El propio mandatario había señalado días antes que su objetivo era alcanzar un tercio de legisladores propios en la Cámara de Diputados para asegurar la gobernabilidad, una meta que fue ampliamente superada.
En el Congreso, La Libertad Avanza pasó de tener 37 a quedar con 93 bancas a partir del 10 de diciembre. El oficialismo había puesto en juego tan solo ocho lugares y obtuvieron 64, lo que deja como saldo una ganancia de 56 escaños. Por diferencia, los grandes ganadores de la jornada electoral. Fuerza Patria continúa siendo el espacio con más bancas en su poder, ya que tendrán 97 en la nueva cámara. Sin embargo, restaron cuatro lugares, por el hecho de que habían puesto en juego 48 y obtuvieron 44.
El nuevo escenario deja en una posición clave a los bloques de Provincias Unidas, que baja de 18 a 17 senadores, el PRO, que desciende de 35 a 14, y la UCR, que pasa de 14 a 3. Estos deberán definir si sus integrantes se alinean con los provinciales (12) o mantienen su independencia. Estas fuerzas podrían convertirse en árbitros de las principales disputas legislativas.
Por último, el Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con 4 representantes en el Congreso. Los 17restantes corresponden a diputados que se separaron de sus bloques o partidos minoritarios
Partido por partido, los diputados que continúan su mandato hasta 2027
UNIÓN POR LA PATRIA
- Aguirre, Hilda – La Rioja
- Alí, Ernesto “Pipi” – San Luis
- Araujo Hernández, Jorge Neri – Tierra del Fuego
- Aveiro, Martín – Mendoza
- Avila, Fernanda – Catamarca
- Basterra, Luis Eugenio – Formosa
- Bordet, Gustavo – Entre Ríos
- Cafiero, Santiago – Buenos Aires
- Campitelli, Celia – Santiago del Estero
- Carignano, Florencia – Santa Fe
- Casas, Sergio Guillermo – La Rioja
- Castagneto, Carlos Daniel – Buenos Aires
- Chica, Jorge – San Juan
- Cisneros, Carlos – Tucumán
- Daives, Ricardo – Santiago del Estero
- Estévez, Gabriela Beatriz – Córdoba
- Freites, Andrea – Tierra del Fuego
- Giuliano, Diego A. – Santa Fe
- Glinski, José – Chubut
- Gomez, José – Santiago del Estero
- Gutiérrez, Ramiro – Buenos Aires
- Hagman, Itai – Ciudad de Buenos Aires
- Ianni, Ana María – Santa Cruz
- Kirchner, Máximo Carlos – Buenos Aires
- Leiva, Aldo – Chaco
- Manrique, Mario – Buenos Aires
- Marino, Juan – Buenos Aires
- Martínez, Germán Pedro – Santa Fe
- Molle, Matías – Buenos Aires
- Monzón, Roxana – Buenos Aires
- Moreau, Cecilia – Buenos Aires
- Neder, Estela Mary – Santiago del Estero
- Nóblega, Sebastián – Catamarca
- Osuna, Blanca Inés – Entre Ríos
- Parola, María Graciela – Formosa
- Penacca, Paula Andrea – Ciudad de Buenos Aires
- Pokoik, Lorena – Ciudad de Buenos Aires
- Potenza, Luciana – Buenos Aires
- Rauschenberger, Ariel – La Pampa
- Sand, Nancy – Corrientes
- Selva, Sabrina – Buenos Aires
- Snopek, Guillermo – Jujuy
- Soria, Martín – Río Negro
- Strada, Julia – Buenos Aires
- Tailhade, Rodolfo – Buenos Aires
- Todero, Pablo – Neuquén
- Tolosa Paz, Victoria – Buenos Aires
- Valdés, Eduardo Félix – Ciudad de Buenos Aires
- Volnovich, Luana – Buenos Aires
- Yedlin, Pablo Raúl – Tucumán
- Zaracho, Natalia – Buenos Aires
- Zulli, Christian Alejandro – Corrientes
LA LIBERTAD AVANZA
- Almirón, Lisandro – Corrientes
- Ansaloni, Pablo – Buenos Aires
- Benedit, Beltrán – Entre Ríos
- Benegas Lynch, Bertie – Buenos Aires
- Bonacci, Rocío – Santa Fe
- Bornoroni, Gabriel – Córdoba
- Correa Llano, Facundo – Mendoza
- Diez, Romina – Santa Fe
- Ferreyra, Alida – Ciudad de Buenos Aires
- García, Carlos – Chaco
- Huesen, Gerardo – Tucumán
- Ibañez, María Cecilia – Córdoba
- Lemoine, Lilia – Buenos Aires
- Llano, Mercedes – Mendoza
- Macyszyn, Lorena – Buenos Aires
- Márquez, Nadia – Neuquén
- Mayoraz, Nicolás – Santa Fe
- Menem, Martín – La Rioja
- Montenegro, Guillermo – Buenos Aires
- Moreno Ovalle, Julio – Salta
- Orozco, Emilia – Salta
- Pauli, Santiago – Tierra del Fuego
- Peluc, José – San Juan
- Ponce, María Celeste – Córdoba
- Quintar, Manuel – Jujuy
- Santillán Juárez Brahim, Juliana – Buenos Aires
- Santurio, Santiago – Buenos Aires
- Treffinger, César – Chubut
- Villaverde, Lorena – Río Negro
PRO
- Arabia, Damián – Ciudad de Buenos Aires
- Ardohain, Martín – La Pampa
- Avico, Belén – Córdoba
- Bianchetti, Emmanuel – Misiones
- Bongiovanni, Alejandro – Santa Fe
- Capozzi, Sergio Eduardo – Río Negro
- Fernández Molero, Daiana – Ciudad de Buenos Aires
- Giudici, Silvana – Ciudad de Buenos Aires
- González, Álvaro – Ciudad de Buenos Aires
- Lospennato, Silvia – Buenos Aires
- Nuñez, José – Santa Fe
- Ritondo, Cristian A. – Buenos Aires
- Vásquez, Patricia – Buenos Aires
- Yeza, Martín – Buenos Aires
UCR – UNIÓN CÍVICA RADICAL
- Banfi, Karina – Buenos Aires
- Cipolini, Gerardo – Chaco
- Nieri, Lisandro – Mendoza
COALICION CIVICA
- Ferraro, Maximiliano – Ciudad de Buenos Aires
- Frade, Mónica – Buenos Aires
COHERENCIA
- Arrieta, Lourdes Micaela – Mendoza
- D’Alessandro, Carlos – San Luis
- González, Gerardo Gustavo – Formosa
- Pagano, Marcela Marina – Buenos Aires
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE
- Coletta, Mariela – Ciudad de Buenos Aires
- Rizzotti, Jorge – Jujuy
- Juliano, Pablo – Buenos Aires
ENCUENTRO FEDERAL
- Avila, Jorge Antonio – Chubut
- Brügge, Juan Fernando – Córdoba
- Gutiérrez, Carlos – Córdoba
- Morchio, Francisco – Entre Ríos
- Paulón, Esteban – Santa Fe
- Pichetto, Miguel Ángel – Buenos Aires
INNOVACIÓN FEDERAL
- Arrúa, Alberto – Misiones
- Ruíz, Yamila – Misiones
- Outes, Pablo – Salta
- Vancsik, Daniel – Misiones
- Vega, Yolanda – Salta
LIGA DEL INTERIOR ELI
- Campero, Mariano – Tucumán
- Picat, Luis Albino – Córdoba
- Tournier, José Federico – Corrientes
MID – MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
- Falcone, Eduardo – Buenos Aires
- Zago, Oscar – Ciudad de Buenos Aires
FUTURO Y LIBERTAD
- Razzini, Verónica – Santa Fe
INDEPENDENCIA
- Medina, Gladys – Tucumán
POR SANTA CRUZ
- Garrido, José Luis – Santa Cruz
PRODUCCION Y TRABAJO
- Picón Martínez, Nancy Viviana – San Juan
PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
- Castillo, Christian – Buenos Aires
Los diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025
UNIÓN POR LA PATRIA
- Alianiello, Eugenia – Chubut
- Allende, Walberto – San Juan
- Alonso, Constanza María – Buenos Aires
- Arroyo, Daniel – Buenos Aires
- Aubone, Ana Fabiola – San Juan
- Bermejo, Adolfo – Mendoza
- Bertoldi, Tanya – Neuquén
- Carro, Pablo – Córdoba
- Chaher, Leila – Jujuy
- Chomiak, María Luisa – Chaco
- Estrada, Emiliano – Salta
- Fernández Patri, Ramiro – Formosa
- Gaillard, Ana Carolina – Entre Ríos
- Ginocchio, Silvana Micaela – Catamarca
- Gollán, Daniel – Buenos Aires
- González, Gustavo Carlos Miguel – Santa Cruz
- Heller, Carlos – Ciudad de Buenos Aires
- Herrera, Bernardo José – Santiago del Estero
- Herrera, Ricardo – La Rioja
- Iparraguirre, Rogelio – Buenos Aires
- Ledesma, Tomás – Entre Ríos
- Litza, Mónica – Buenos Aires
- López Rodríguez, Dante – Catamarca
- Macha, Mónica – Buenos Aires
- Marín, Varinia Lis – La Pampa
- Marziotta, Gisela – Ciudad de Buenos Aires
- Mastaler, Magalí – Santa Fe
- Moran, Micaela – Buenos Aires
- Moreau, Leopoldo – Buenos Aires
- Moyano, Nilda – Santiago del Estero
- Macha, Mónica – Buenos Aires
- Paponet, Liliana – Mendoza
- Palazzo, Sergio Omar – Buenos Aires
- Passo, Marcela Fabiana – Buenos Aires
- Pedrali, Gabriela – La Rioja
- Pedrini, Juan Manuel – Chaco
- Pereyra, Julio – Buenos Aires
- Propato, Agustina Lucrecia – Buenos Aires
- Romero, Jorge Antonio – Corrientes
- Santoro, Leandro – Ciudad de Buenos Aires
- Siley, Vanesa Raquel – Buenos Aires
- Toniolli, Eduardo – Santa Fe
- Vargas Matyi, Brenda – Buenos Aires
- Yasky, Hugo – Buenos Aires
- Yutrovic, Carolina – Tierra del Fuego
- Zabala Chacur, Natalia – San Luis
PRO
- Ajmechet, Sabrina – Ciudad de Buenos Aires
- Bachey, Karina Ethel – San Luis
- Baldassi, Héctor W. – Córdoba
- Ballejos, Nancy – Entre Ríos
- Besana, Gabriela – Buenos Aires
- Brambilla, Sofía – Corrientes
- De Sensi, María Florencia – Buenos Aires
- Figueroa Casas, Germana – Santa Fe
- Finocchiaro, Alejandro – Buenos Aires
- Iglesias, Fernando Adolfo – Ciudad de Buenos Aires
- Laspina, Luciano Andrés – Santa Fe
- Maquieyra, Martín – La Pampa
- Milman, Gerardo – Buenos Aires
- Quiroz, Marilú – Chaco
- Rodríguez Machado, Laura – Córdoba
- Romero, Ana Clara – Chubut
- Sánchez Wrba, Javier – Buenos Aires
- Santilli, Diego – Buenos Aires
- Sotolano, María – Buenos Aires
- Tortoriello, Anibal – Río Negro
- Vidal, María Eugenia – Ciudad de Buenos Aires
LA LIBERTAD AVANZA
- Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo – San Luis
- Araujo, María Fernanda – Ciudad de Buenos Aires
- Emma, Nicolás – Ciudad de Buenos Aires
- Espert, José Luis – Buenos Aires
- Klipauka Lewtak, Florencia – Misiones
- Martínez, Álvaro – Mendoza
- Píparo, Carolina – Buenos Aires
- Zapata, Carlos Raúl – Salta
UCR – UNIÓN CÍVICA RADICAL
- Benedetti, Atilio – Entre Ríos
- Brouwer De Koning, Gabriela – Córdoba
- Carrizo, Soledad – Córdoba
- Cobos, Julio – Mendoza
- de Loredo, Rodrigo – Córdoba
- Quetglas, Fabio José – Buenos Aires
- Reyes, Roxana – Santa Cruz
- Sánchez, Roberto Antonio – Tucumán
- Sarapura, Natalia Silvina – Jujuy
- Tetaz, Martin Alberto – Ciudad de Buenos Aires
- Verasay, Pamela Fernanda – Mendoza
COALICION CIVICA
- Borrego, Victoria – Buenos Aires
- Campagnoli, Marcela – Buenos Aires
- López, Juan Manuel – Buenos Aires
- Oliveto Lago, Paula – Ciudad de Buenos Aires
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE
- Aguirre, Manuel Ignacio – Corrientes
- Antola, Marcela – Entre Ríos
- Carbajal, Fernando – Formosa
- Carrizo, Ana Carla – Ciudad de Buenos Aires
- Coli, Marcela – La Pampa
- Giorgi, Melina – Santa Fe
- Manes, Facundo – Buenos Aires
- Polini, Juan Carlos – Chaco
- Tavela, Danya – Buenos Aires
ENCUENTRO FEDERAL
- Agost Carreño, Oscar – Córdoba
- de la Sota, Natalia – Córdoba
- García Aresca, Ignacio – Córdoba
- Monzó, Emilio – Buenos Aires
- Randazzo, Florencio – Buenos Aires
- Stolbizer, Margarita – Buenos Aires
INDEPENDENCIA
- Fernández, Elia Marina – Tucumán
- Fernández, Agustin – Tucumán
INNOVACIÓN FEDERAL
- Calletti, Pamela – Salta
- Domingo, Agustín – Río Negro
- Fernández, Carlos Alberto – Misiones
IZQUIERDA SOCIALISTA FIT-UNIDAD
- de Mendieta, Mercedes – Ciudad de Buenos Aires
- Giordano, Juan Carlos – Buenos Aires
LIGA DEL INTERIOR ELI
- Arjol, Martín – Misiones
- Cervi, Pablo – Neuquén
- Monti, Francisco – Catamarca
FUTURO Y LIBERTAD
- Chumpitaz, Gabriel Felipe – Santa Fe
CREO
- Omodeo, Paula – Tucumán
DEFENDAMOS SANTA FE
- Mirabella, Roberto – Santa Fe
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO
- Llancafilo, Osvaldo – Neuquén
MST – FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD
- Ripoll, Vilma – Buenos Aires
POR SANTA CRUZ
- Prades, C. Facundo – Santa Cruz
PRODUCCION Y TRABAJO
- Moreno, María De Los Ángeles – San Juan
PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
- Vilca, Alejandro – Jujuy
REPUBLICANOS UNIDOS
- López Murphy, Ricardo Hipólito – Ciudad de Buenos Aires
SOMOS FUEGUINOS
- Garramuño, Ricardo – Tierra del Fuego
UNIDOS
- Barletta, Mario – Santa Fe
(Fuente: Infobae)