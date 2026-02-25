Quién es Solange Abraham: de ícono en Gran Hermano 2011 a su regreso como Generación Dorada

El pasado martes por la noche, entró la segunda tanda de participantes a la casa de Gran Hermano, Generación Dorada (Telefe). Entre ellos, sorprendió la presencia de Solange Abraham.

Ya que la tucumana de 37 años ya había participado de la edición de Gran Hermano 2011, donde se destacó por su forma de jugar y su valentía para enfrentar al estratega Cristian U.

Ahora, quince años más tarde, Solange regresó por la revancha. Con un look renovado, cambió su cabellera morocha por una rubia, Abraham volvió a la casa más famosa del país y entró marcando terreno.

En su video presentación, la tucumana adelantó: «Vuelvo súper recargada y en mi versión mejorada… soy como un perro de caza, lo veo, me enfoco y lo logro».

Respecto a los motivos que la llevaron a participar nuevamente de este juego, reveló: «Vengo por dos cosas, por una revancha, me gustaría ganarlo que no lo gané hace quince años y estoy segura de que hoy lo puedo hacer».

«Y por un capricho… entrar a la casa y ganar el Gran Hermano», agregó, convencida de que resultará vencedora esta vez.

Para finalizar, en su video presentación, la mujer de 37 años confesó: «Una de las cosas que más me molestan es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá».

Ahora ya dentro de Gran Hermano, llamó la atención del público su reencuentro con Emanuel Di Gioia, otro participante de la edición 2011, con el que Solange tenía buen vínculo, ya que ambos estaban enfrentados a Cristian U.

Ema, quien ya había entrado el pasado lunes, la recibió con un cálido abrazo, emocionado por volverla a ver después de tantos años y en el mismo reality en el que se conocieron.

La historia de vida de Solange Abraham, tras su paso por Gran Hermano 2011

Tras su salida de la casa, la joven de 21 años supo capitalizar la exposición mediática y participó en como modelo en diferentes producciones de moda y revistas e incuso también como conductora de televisión en Canal 9 y MTV.

Aunque con el paso del tiempo, se alejó de los medios para enfocarse en proyectos personales, como su propia marca de ropa infantil y su podcast El Casting.

En cuanto a su vida sentimental, la modelo contrajo matrimonio en 2015 con Marcelo Da Corte, un productor quien tuvo a su única hija, Delfina.

Durante esos años en pareja, la ex «hermanita» eligió alejarse de la controversia para enfocarse en la crianza de su hija y su familia.

Sin embargo, volvió al centro del foco mediático cuando, en 2023, su relación con Da Corte terminó de manera repentina: él le pidió el divorcio y formalizó su noviazgo con Lautaro Marchesini, el hombre que trabajaba como su entrenador personal.

Marcelo y Lautaro se casaron en febrero de este año con una íntima ceremonia en Carmelo, Uruguay, para celebrar su unión.