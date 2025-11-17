Quién es Pablo Adrián Bozza, el hombre demorado por el asesinato de la psiquiatra en La Plata

Pablo Adrián Bozza, de 47 años, es hasta el momento el único demorado por la muerte de Virginia Franco, la psiquiatra de 68 años que fue encontrada muerta en su casa de City Bell, La Plata, este domingo.

Bozza nació el 12 de mayo de 1978 y fue quien llamó a la policía para alertar que la mujer no respondía a sus llamados desde hacía un día.

Según se informó oficialmente, el hombre es de nacionalidad argentina, vive en La Plata y es divorciado.

Al momento de ser identificado en la puerta de la casa de la víctima, dijo ser amigo de Franco y ejercer como Gerente Operativo en Caja de Seguridad Social para los Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires.

Según medios locales, Bozza tenía «acceso cercano y habitual a la vida la mujer». De hecho, trascendió que le manejaba algunas cuentas bancarias, un dato que no pasó inadvertido para los investigadores.

Fuentes policiales aseguraron, de acuerdo a testimonios recogidos por los vecinos, que Bozza no era una persona que caía simpática entre éstos.

Según el parte policial, Bozza llamó cerca de las 10.30 de la mañana para informar a las autoridades su preocupación por no poder contactar a Franco. El hombre se había trasladado hasta la puerta de la casa de la mujer, donde descubrió que la tranquera de ingreso estaba abierta.

Revelan cómo murió la psiquiatra de City Bell

Bozza ingresó a la vivienda en compañía de integrantes de la fuerza. Allí, a través de una ventana, vieron el cuerpo de Franco tirado en el piso.

Como parte de la escenografía, describe el informe, se observaron pertenencias tiradas y un desorden generalizado. La mujer estaba con el torso mirando al techo, con manchas de sangre a su alrededor. Como consecuencia, llegó el llamado a la ambulancia.

El asesinato de Virginia Franco

El cuerpo de la mujer de 67 años fue encontrado dentro de su propiedad ubicada sobre la calle Cantilo entre 15A y 17 en la ciudad de City Bell.

Franco, que vivía sola y no tenía hijos, estaba en ropa de cama, golpeada y muy ensangrentada. Una de las hipótesis de los investigadores es que podría haber sido atacada en el contexto de un robo.

La autopsia arrojó que Franco presentó varias heridas cortantes en el cuerpo y confirmaron que producto de dichos cortes «perdió mucha sangre». «Murió por un shock hipovolémico», informaron.

El informe además indicó que sus manos presentaron lesiones de defensa, y que tuvo cortes en un dedo y en el mentón, además de un duro golpe en el rostro.