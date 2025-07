Quién es la nueva jefa de misión de Trump en la Argentina, hasta que llegue el embajador Peter Lamelas

Con un mensaje protocolar en su cuenta de X, la Embajada de los Estados Unidos en Argentina presentó este lunes a la nueva jefa de misión, Heidi Gómez Rápalo, quien, como el embajador designado por Donald Trump sigue en proceso de confirmación del Congreso estadounidense, será la máxima autoridad del Departamento de Estado en el país.

El empresario cubano estadounidense Peter Lamelas, que vive en La Florida, fue designado por Trump como su representante ante la Argentina, donde hasta enero pasado trabajó el popular Mark Stanley, embajador del gobierno demócrata de Joe Biden. Y como recientemente la número dos de la sede durante los últimos años, Abigail Dressel, se fue de embajadora a Mozambique, la sede quedó doblemente sin jefatura.

El proceso de confirmación de Lamelas como embajador ante la Argentina sigue pendiente de tratamiento hace meses en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos

“¡Qué alegría estar de regreso en Argentina! Estoy muy entusiasmada por la oportunidad de reencontrar amistades, forjar otras nuevas, y continuar trabajando para fortalecer el vínculo entre nuestros países”, posteó este lunes Heidi Gómez, que es funcionaria de carrera del Departamento de Estado, y quien el viernes 11 de julio asumió el cargo de Encargada de Negocios interina de la Embajada. Durante semanas, el puesto estuvo a cargo a su vez, interinamente, de Lydia Barraza.

Todo esto es un proceso habitual de recambio diplomático en la Argentina, aunque la diplomacia en los Estados Unidos atraviesa un proceso especial. Trump ordenó el despido de 1.300 empleados del Departamento de Estado, de carrera o administrativos como parte de sus anunciados recortes en la administración federal. Para el caso, en Argentina, aunque no llega el USAID, ya se siente la desaparición de programas de educación y cultura que solía hacer el gobierno estadounidense a través de distintas instituciones.

La relación de Trump con Milei, a quien considera su principal aliado después de Benjamín Netanyahu es buena. Pero no tan estrecha como lo esperaba el libertario. Para el caso, en el Gobierno esperaban una visita a la Casa Blanca y una bilateral para abril y mayo pasado, y no ocurrió. Ahora esperan anunciar un acuerdo de aranceles, donde Washington viene presionando y fuerte a la Argentina para que derogue ciertas leyes del kirchnerismo en el área de propiedad intelectual. Y quiere una relación más alejada de Argentina con China. En la Casa Rosada se conforman con que no haya cartas unilaterales como las que recibieron Japón, Brasil o la Unión Europea, anunciándoles subas fuertes de aranceles.

Es un placer dar la bienvenida a nuestra nueva Encargada de Negocios Heidi N. Gómez Rápalo, quien asume su cargo con el firme compromiso de continuar fortaleciendo los sólidos lazos entre los Estados Unidos y la Argentina.

Heidi cuenta con más de 25 años de experiencia… pic.twitter.com/U48C6v4z9C

— Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) July 21, 2025

Quién es la nueva funcionaria

De origen latino, Gómez Rápalo dijo en su tuit que estaba alegre por estar “de regreso en Argentina”, porque efectivamente ya trabajó en la sección política de la Embajada de ese país cuando la sede estaba dirigida por Anthony Wayne, representante diplomático del gobierno de George W Bush (2007 y 2009).

Es decir, le tocó interactuar con el gobierno de Cristina Kirchner, que tuvo una muy difícil relación con Estados Unidos en lo político, en lo regional -por la relación con Hugo Chávez sobre todo- y en lo económico.

Aunque no lo dice en su breve CV de presentación en la Argentina, los archivos del Departamento de Estado dan cuenta de que Gómez se “desempeñó como funcionaria de Argentina y asistente de personal de Roger Noriega, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde trabajó en las crisis políticas de Haití, Bolivia, Ecuador y Nicaragua”. Es decir, en momentos de importante dureza en las relaciones republicanas con América Latina que encarnó Noriega.

Recuerda que también estuvo entre 2002 a 2004 como funcionaria política en la Embajada de Estados Unidos en Beijing, donde informó sobre las relaciones externas de China con Corea del Norte, India y Pakistán.

El CV brindado este lunes por la Embajada afirma que tiene más de 25 años de experiencia en América Latina, África y Asia, “Heidi ha trabajado con altos funcionarios gubernamentales y líderes del sector privado para generar millones de empleos de calidad en los Estados Unidos al asegurar el acceso abierto de aerolíneas estadounidenses a nuevos mercados, promoviendo exportaciones y ventas militares por miles de millones de dólares, e impulsando la innovación a través de la comercialización de tecnologías, aceleración empresarial e inversión”.

Fue Subsecretaria Adjunta para Asuntos de Transporte en el Departamento de Estado de los EE.UU. Trabajó en el área de fomento a los Cielos Abiertos y la protección de la Libertad de los Mares, un tema sensible para casos como el China con Taiwan, como el de Argentina mismo con Reino Unido-Malvinas, y Estados Unidos con China en el Atlántico Sur.

Tiene varios premios en su haber. El de Honor al Mérito, en 2004, por brindar apoyo logístico a las conversaciones a seis bandas para resolver la crisis nuclear de Corea del Norte. El Hunt, en 2009, por fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y Argentina en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas. El Conmemorativo Raphel, en 2011, por sus esfuerzos para desarrollar una cultura de mentoría que fortalezca el desempeño y la rendición de cuentas en el Departamento de Estado.

Además, tiene una maestría en Estrategia de Seguridad Nacional del National War College, otra en Asuntos Públicos de Princeton, y una licenciatura en Servicio Exterior de Georgetown. También estudió en la London School of Economics. Originaria de LaPlace, Luisiana.

Habla español y está casada con el también diplomático estadounidense Jason Roberts.