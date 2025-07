Quién es Joseph Quinn, el actor de Los 4 Fantásticos que saltó a la fama con Stranger Things y se prepara para ser un Beatle

A los 29 años, Joseph Quinn se catapultó a la fama internacional por su interpretación de Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things (2022). El fenómeno global de Netflix impulsó su carrera y lo posicionó como uno de los actores más prometedores de Hollywood. Ahora, a los 31, es uno de los protagonistas de la película Los 4 Fantásticos.

Dicen que cuando el tren pasa, hay que subirse. Y tras sumarse a la serie creada por los hermanos Duffer, Joseph Quinn demostró su capacidad camaleónica en la industria cinematográfica, asumiendo desafíos que van desde thrillers de terror en Un lugar en silencio: Día uno, hasta la acción épica de Gladiador II y el drama bélico de Warfare.

El reconocimiento que cosechó, lo llevó no sólo a ser elegido para interpretar a George Harrison en la ambiciosa serie de biopics sobre The Beatles dirigida por Sam Mendes, sino también a sumarse al universo Marvel como Johnny Storm, La Antorcha Humana, en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, el esperado relanzamiento de la icónica familia de superhéroes creada por Stan Lee en 1961.

Nacido el 26 de enero de 1994 en Londres, Reino Unido, Joseph Anthony Francis Quinn creció en un entorno profundamente vinculado al mundo audiovisual, ya que su madre trabajaba en producción televisiva, su padre en dirección, y su padrastro también tenía lazos con la industria cinematográfica.

Descubrió su vocación por la actuación a los 17 años, tras encabezar una obra de teatro escolar y motivado por esa experiencia, se inscribió en la academia de Música y Arte Dramático de Londres (LAMDA), donde fortaleció sus conocimientos teatrales, y adquirió un profundo sentido de pertenencia en la comunidad artística.

“Encontré mi tribu. Fueron tres años increíbles en los que conocí a personas de todo el mundo, cada una con su propia historia, pero con la misma pasión que yo, interpretando un papel tras otro a un ritmo vertiginoso, porque apenas terminábamos un personaje y ya estábamos inmersos en otro, algo que rara vez ocurre en esta industria», recordó en el podcast Sad Happy Ending.

Joseph Quinn en la premiere mundial de Los 4 Fantásticos en Los Angeles, California. Foto: EFE/EPA/Allison Dinner

Para él, la academia fue un punto de inflexión crucial, ya que significó abandonar su zona de confort y desafiar sus propios límites: «En mi caso, no podía fingir que no me afectaba, porque la incomodidad es parte del proceso al actuar, pero hay que acostumbrarse. Fue una lección valiosa como actor».

Así, Joseph consiguió uno de sus primeros roles en la miniserie Dickensian (2015-2016) que lo llevó por primera vez a un set de filmación donde comprendió cómo es formar parte de un proyecto profesional rodeado de cámaras, un director y colegas de trabajo.

En esta misma línea, Quinn planteó: “Lo veo como un proceso de aprendizaje que, culturalmente, se está perdiendo. Hoy en día, todo parece ir más rápido y eso refleja el ritmo de nuestra sociedad. En esta industria, creo que es fundamental ganarse el lugar. No es ideal ser ‘descubierto’ antes de tiempo, porque puede ser algo confuso y tener experiencia previa es clave».

Stranger Things: el trampolín

Fue entonces que Joseph se unió a la cuarta temporada de Stranger Things protagonizada por jóvenes talentos como Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Sadie Sink y Finn Wolfhard.

Por aquellos días, Quinn había participado en numerosas audiciones sin respuestas para avanzar en los procesos de selección pero la mala racha llegó a su fin en noviembre de 2019 al hacer el casting que marcaría su debut la serie como Eddie Munson, un estudiante de último año en la secundaria Hawkins y el carismático líder del Hellfire Club, el grupo de Dungeons & Dragons.

Aunque no tenía grandes expectativas, el actor grabó dos videos caseros y se los envió al equipo de casting, en los que recitó el monólogo introductorio de su personaje: “Me puse un poco de delineador, le pedí prestada una chaqueta a un amigo y masticaba un chicle, pensando que sería genial”.

Joseph Quinn en la piel de Eddie Munson en la serie «Stranger Things» (2022). Foto: Netflix

Eso bastó para que le ofrecieran el papel, sin necesidad de atravesar el habitual proceso de múltiples audiciones, lecturas de química o reuniones previas.

Eddie Munson es un fanático del heavy metal. De hecho, en una de las escenas más memorables de la temporada, mientras el equipo de Hawkins busca desesperadamente ayudar a Nancy Wheeler (Natalia Dyer) para liberarla del trance de Vecna (Jamie Campbell Bower), él toma una cinta de Iron Maiden y demuestra su talento para tocar la guitarra, habilidad que el actor adquirió en su adolescencia.

Al leer el guion, Joseph no dudó en comprar una guitarra para comenzar a practicar, inspirándose en bandas clásicas como Metallica y Black Sabbath. Además, su preparación incluyó una estricta dieta con ayunos, reducción de carbohidratos y aumento del consumo de café solo para lograr el físico adecuado ya que tenía 29 años y debía interpretar a un adolescente, por lo que perdió cerca de 10 kilos.

Joseph Quinn, con su personaje de Eddie Munson en «Stranger Things», un fanático del heavy metal. |Foto: Captura TV.

Quinn también afrontó varias pruebas de peluca para definir el estilo de su personaje y debió convencer a los estilistas para que su look no estuviera basado en Laberinto (1986), filme protagonizado por David Bowie. Finalmente, llegaron a un consenso y eligieron una que favorecía sus rasgos y funcionara bien frente a cámara.

Aunque para Joseph resultó abrumador unirse a Stranger Things en su cuarta temporada, dado que el elenco principal ya tenía una estrecha relación previa, manifestó sentirse agradecido de haberlos conocido y poder compartir momentos junto a ellos en las locaciones de filmación.

Rumbo a Hollywood

Tras conseguir su primer agente en Hollywood, el actor británico empezó a recibir numerosas ofertas laborales y hoy, afirma sentirse afortunado de seleccionar con libertad los proyectos cinematográficos en los que quiere participar. “Hay mucha responsabilidad en eso. Ves tu carrera desde otra perspectiva porque elegir es un regalo y un verdadero lujo”, reflexionó sobre su presente laboral.

De esta manera, el actor se sumó a la película Un lugar en silencio: Día uno (2024) junto a la actriz Lupita Nyong’o donde interpretó a Eric, un joven estudiante de derecho británico que se encuentra en Nueva York justo cuando inicia la invasión alienígena en la ciudad estadounidense y entabla un inesperado vínculo con Sam, una mujer con una enfermedad terminal que también lucha por sobrevivir en medio del caos.

Ese mismo año, Quinn formó parte del elenco de Gladiador II (2024) con Paul Mescal y Denzel Washington en la secuela del filme Gladiador (2000), dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Russell Crowe, quien ganó el Oscar por su papel como Máximo Décimo Meridio.

Joseph Quinn en la piel de Geta, su personaje en «Gladiador II». Foto: Captura TV

Allí, el actor da vida a Geta, uno de los dos hermanos y coemperadores de Roma que comparten el poder junto a Caracalla (interpretado por Fred Hechinger), en una historia ambientada 16 años después de la muerte de Máximo en la saga original.

Geta se presenta como la mente estratégica y calculadora del poder en contraste con el temperamento explosivo y errático de su hermano. Y pese a contar con menos tiempo en pantalla que otros personajes, Quinn logra destacarse con una interpretación tan magnética y perturbadora como sombría, consolidándose como uno de los villanos más memorables de la película.

Luego del éxito de Gladiador II, Joseph asumió un nuevo desafío cinematográfico con Warfare: tiempos de guerra (Prime Video) de Alex Garland, director de Guerra Civil (2024) basada en las experiencias del veterano Ray Mendoza en la Guerra de Irak en 2006 como ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y encarnó a Sam -inspirado en el SEAL real Joe Hildebrand-, un miembro de vasta experiencia del escuadrón y figura central del pelotón protagonista quien resultó gravemente herido durante los eventos reales en Ramadi.

El elenco de «Warfare», en la premiere de la película de Alex Garland en Los Ángeles, Estados Unidos. Foto: X (@warfaremovie)

Para retratar el horror vivido por los militares navales en el campo de batalla, Quinn se sometió riguroso entrenamiento de tres semanas y media basado en el programa BUD/S (Basic Underwater Demolition SEAL), donde no sólo estrechó vínculos con sus compañeros como Kit Connor (Heartstopper), Will Poulter (El Oso), Noah Centineo (El Novato), y Charles Melton (Riverdale), sino también aprendió a manejar armamento, desplazarse en entornos de combate y utilizar sistemas de comunicación táctica.

El intenso proceso de preparación y rodaje forjó un fuerte vínculo entre los actores, quienes se afeitaron la cabeza mutuamente antes de comenzar a filmar y como símbolo de esa hermandad, se hicieron un tatuaje grupal con la frase Call on me (“Llámame”), ya que el filme comienza con los militares reunidos mientras miran el videoclip de ese éxito musical de Eric Prydz lanzado en 2004.

Joseph Quinn junto a Paul Mescal, Barry Keoghan y Harris Dickinson confirmando su participación la serie de biopics de The Beatles. Foto: Reuters/Steve Marcus

Lejos de disminuir su ritmo laboral, tras finalizar sus compromisos promocionales de Warfare, Joseph voló a Las Vegas para participar de la CinemaCon donde fue confirmado como uno de los protagonistas de las biopics sobre The Beatles, dirigida por Sam Mendes donde compartirá pantalla con Paul Mescal, quien interpretará a Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr; y Harris Dickinson, en el papel de John Lennon.

Los 4 Fantásticos: de villano a superhéroe

Video

Nuevo trailer de «Los 4 Fantásticos: Primeros pasos»

Mientras tanto, el actor sigue demostrando su capacidad tras incorporarse a Los 4 Fantásticos: Primeros pasos luego que el director Matt Shackman le ofreciera el papel de Johnny Storm, mejor conocido como La Antorcha Humana junto a Pedro Pascal (Reed Richards/Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/La Mujer Invisible) y Ebon Moss-Bachrach, en el papel de Ben Grimm/La Mole.

“Estaba en Croacia con un grupo de amigos cuando tuve una reunión general con Matt por Zoom y él comentó que estaba trabajando en la película así, que yo sólo le deseé suerte con el proyecto y no pensé mucho más al respecto. Pero unos días después me llamó para preguntarme si había decidido aceptar el papel, y yo no entendía nada, estaba confundido, pero mis amigos me animaron y acepté. Fue un día surreal”, contó sobre su incorporación a Marvel Studios.

La película, que se ambienta en una versión retrofuturista de los años ’60 y pretende ser un reinicio cinematográfico del primer equipo de superhéroes creado por Stan Lee y Jack Kirby. Relata el origen del grupo compuesto por cuatro astronautas civiles que adquieren poderes extraordinarios tras exponerse a rayos cósmicos en un viaje espacial. Por lo que deberán aprender a dominarlos para enfrentar una amenaza que no sólo pone en peligro a la Tierra, sino también la propia existencia del equipo.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos es protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. | Foto: IMDb y Marvel Studios

Por su parte, Reed Richards se transforma en Mr. Fantástico y obtiene la capacidad de estirar su cuerpo mientras que Sue Storm desarrolla el don de la invisibilidad e incluso puede generar campos de fuerza. Además, Ben Grimm se convierte en La Mole, con una fuerza sobrehumana y piel rocosa.

Joseph Quinn se negó a que La Antorcha Humana, su personaje, tuviera tintes de mujeriego en «QLos 4 Fantásticos». Foto: Marvel Studios

Finalmente, Johnny Storm -hermano menor de Sue Storm- quien se presenta como un joven impulsivo, carismático y lleno de energía, adquiere la capacidad de envolver su cuerpo en fuego y volar.

Respecto a la composición del icónico superhéroe, el actor manifestó que su versión se aleja del estereotipo de «mujeriego y despreocupado» que caracterizó a sus predecesores, como Chris Evans y Michael B. Jordan y garantizó que su Johnny es «menos insensible con los sentimientos de los demás» y que también presenta una mayor «conciencia sobre lo que impulsa su comportamiento en busca de atención».

Joseph Quinn, consolidado en Hollywood con «Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos», ahora va por George Harrison. Foto: Reuters/Mario Anzuoni

“Hablando con Kevin (Feige), discutimos las versiones anteriores del personaje en contraste con nuestra época actual. Antes, lo mostraban como un mujeriego despreocupado, pero en los tiempos que corren, ¿ese perfil sigue siendo atractivo? Personalmente, no lo creo”, analizó respecto a la evolución de Johnny en el filme dirigido por Matt Shakman.

Respecto al mensaje que transmite la trama, Joseph expresó: “Predomina un sentimiento de optimismo, la fuerza de la unidad y el valor de la familia. Creo que estos valores se reflejan claramente en esta película, y sinceramente, en estos tiempos, ese optimismo es más que necesario”.