Quién es José Fernández Codazzi, el «abogado del diablo» que metió la cola en el caso Loan y cayó preso por otro nene desaparecido

El abogado correntino José Fernández Codazzi, de 43 años, protagonizó una nueva controversia al ser detenido por presuntamente facilitar la fuga de Josías Santos Regis, alias “El brasileño”, y su hijo tras un intento de homicidio ocurrido en el barrio Mancini de la ciudad de Esquina. La detención tuvo lugar en la noche del lunes, a pocas horas de que Fernández Codazzi trasladara a Regis y al menor a una zona rural cercana a San Isidro, ubicada a unos 70 kilómetros al norte de Esquina. La orden fue emitida por el fiscal Javier Mosquera, tras la confesión del abogado.

En su perfil de Instagram, Fernández Codazzi se describe como un profesional dedicado exclusivamente al derecho penal y se autodenomina “El Abogado del Diablo”, acompañado por un emoji de fuego. Con estrechos vínculos con el poder político provincial, no es la primera vez que este abogado está en el foco de la Justicia.

Su intervención más conocida fue en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, de seis años, ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cercano a la localidad de 9 de Julio. Fernández Codazzi asumió la defensa de Bernardino Antonio Benítez, acusado en la causa, cuando el expediente aún estaba en la Justicia local.

A fines de junio de 2024, el abogado condujo a Laudelina Peña, tía del niño y esposa de Benítez, a una fiscalía en la ciudad de Corrientes, donde, en horarios poco habituales, presentó una denuncia con una versión que contradice la hipótesis inicial: que Loan habría sido atropellado por la camioneta Ford Ranger blanca propiedad del ex marino Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, tras un almuerzo en la casa de la abuela del niño.

Laudelina, que en ese momento no estaba detenida, fue trasladada desde 9 de Julio en un Volkswagen Passat gris, vehículo del entonces senador oficialista Diego Pellegrini, para luego ser pasada a la camioneta de Fernández Codazzi. En horas de la madrugada denunció ante el fiscal Gustavo Robineau que Loan no había sido secuestrado ni extraviado en el campo, sino víctima de un atropello.

Poco después, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, expresó en su cuenta de X que “se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”, evidenciando su conocimiento y respaldo a la nueva versión presentada. Sin embargo, Laudelina acusó luego a Fernández Codazzi de haberla amenazado y ofrecido un soborno de 50.000 pesos y la promesa de una moto para sostener la hipótesis del atropello.

Por su parte, Macarena Peña, hija de Laudelina, declaró que el abogado les aseguró que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitaría sus detenciones.

Fernández Codazzi ya estaba siendo investigado por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, quien lo procesó por el delito de peculado. Entre 2018 y años previos, se desempeñó como titular del Registro de la Propiedad Automotor de Esquina y se detectó que no gestionó 425 formularios 13D, pese a la debida cancelación de los aranceles correspondientes, causando un perjuicio estimado en 591.000 pesos.

Además, el abogado integró la defensa de Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, condenado a 12 años de prisión en Goya por una millonaria estafa mediante un esquema Ponzi.

Actualmente, José Fernández Codazzi enfrenta una imputación por supuesto encubrimiento en relación con la fuga de Josías Santos Regis.