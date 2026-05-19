Quién es Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango investigado por la muerte de su padre, Isak Andic

Jonathan Andic, de 45 años, es hijo de Isak Andic, fundador de la marca de ropa Mango y considerado el hombre más rico de Cataluña. Isak falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, tras caer desde una montaña cercana a las cuevas del Salnitre, en la provincia de Barcelona.

En el momento del accidente, Isak realizaba una expedición junto a Jonathan, quien fue detenido por la policía y está siendo investigado como principal sospechoso de la muerte de su padre.

Jonathan nació en 1981, siendo el primer hijo de Isak Andic y Neus Raig Tarragó. Desde pequeño fue señalado como el heredero de la empresa familiar. Cursó sus estudios en un colegio de la zona alta de Barcelona, continuó su formación en Suiza y luego estudió en Estados Unidos. Tras completar su carrera universitaria, regresó a España para formarse en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).

En 2007 ingresó a Mango, inicialmente al frente de la línea masculina de ropa. En 2012 fue incorporado al consejo de administración tras ser señalado por su padre como posible sucesor. Sin embargo, con el tiempo la empresa profesionalizó su gestión incorporando ejecutivos externos, y Jonathan no logró consolidar su liderazgo. En 2025 dejó la dirección ejecutiva de Mango Man, aunque permanece como vicepresidente del consejo de administración de la sociedad matriz.

Tras el fallecimiento de Isak, Jonathan asumió la gestión de las sociedades patrimoniales familiares, que heredó junto a sus dos hermanas. Durante estos años mantuvo un perfil público bajo, con pocas apariciones públicas vinculadas a la compañía. Su mayor exposición fue en septiembre de 2024, cuando contrajo matrimonio de manera íntima con la influencer Paula Nata y anunció una celebración para familiares y amigos, que tuvo que postergar por la muerte de su padre. Un año después, nació su hijo, sobre quien también se conoce muy poco.

La investigación sobre la muerte de Isak Andic ha experimentado varios cambios. Inicialmente, el caso fue tratado como un accidente de montaña y archivado provisionalmente a comienzos de 2025. No obstante, tras nuevas pericias y testimonios que señalaron las «complejas» relaciones entre padre e hijo, la causa fue reabierta. En septiembre se cambió la condición de Jonathan de testigo a sospechoso de homicidio.

El Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, con el respaldo de distintas unidades de la policía catalana, detectó contradicciones en las declaraciones del hijo mayor, quien rindió testimonio en dos oportunidades. Además, se ordenó el análisis del teléfono celular de Jonathan. Otro elemento que genera sospechas es que fue él quien organizó la excursión y solicitó expresamente al escolta de su padre que no los acompañara, argumentando que deseaban hablar en privado.

Jonathan niega cualquier implicación en la muerte de su padre y, en diciembre pasado, participó en un homenaje a su figura. Sin embargo, los avances recientes en la causa derivaron en su detención el 19 de mayo. Fue arrestado y trasladado a los juzgados de Martorell, donde declaró nuevamente. Llegó esposado y bajo custodia policial.

La jueza le impuso una fianza de un millón de euros, le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le ordenó presentarse semanalmente ante la justicia. Tras el pago de la fianza, Jonathan Andic salió en libertad.

Fuentes familiares afirmaron tener «una convicción absoluta» sobre la inocencia de Jonathan y aseguraron que «no existen ni se hallarán pruebas legítimas en su contra». Asimismo, solicitaron que se respete el principio de presunción de inocencia y expresaron confianza en que el proceso judicial demostrará su postura.