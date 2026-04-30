Quién es Erika María Herrera Coriand, la suegra detenida por el asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores

Erika Guadalupe Herrera Coriand, de 63 años, fue detenida tras ser buscada por el asesinato de su nuera, la ex reina de belleza Carolina Flores. El feminicidio ocurrió en un departamento de la Ciudad de México, donde Flores residía.

Herrera, madre de Alejandro Sánchez —esposo de Flores—, quedó en el centro de la investigación luego de que se difundiera un video que muestra cómo disparó de manera despiadada contra su nuera. Según Radio Fórmula, en 2016 Herrera fue candidata a regidora por el municipio de Ensenada bajo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque no se tienen registros de cargos públicos recientes. Presuntamente, trabajaba junto a su hijo, quien es empresario.

Tras cometer el homicidio, Herrera recogió su equipaje y esperó un taxi con calma para escapar del lugar.

El asesinato ocurrió el 15 de abril, pero el video fue difundido días después por el periodista Carlos Jiménez en redes sociales. En las imágenes se observa a Flores y Herrera en la sala del departamento en la colonia Polanco. Flores ingresa a un cuarto seguida por su suegra, luego se escuchan gritos y cinco disparos. Minutos después, Alejandro Sánchez aparece en escena con su hijo en brazos, cuestionando a su madre sobre lo sucedido. Herrera responde que la víctima la había “robado” y que eso la “enojó”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la investigación por homicidio doloso con protocolo de feminicidio el 16 de abril, un día después de recibirse la denuncia formal. La madre de Flores, Reyna Gómez Molina, declaró a Univisión que Alejandro le notificó la muerte de su esposa también un día después, justificando el retraso por la necesidad de cuidar al bebé de la pareja. Gómez Molina relató que ofreció su ayuda para hacerse cargo del menor, pero su yerno se negó, argumentando que ambos habían decidido que ni su madre ni su suegra serían responsables del niño en caso de faltar.

Ante la demora en la denuncia, Herrera logró fugarse, pero fue detenida en Venezuela 15 días después con la colaboración de las autoridades venezolanas e INTERPOL, que emitió una Notificación Roja. Actualmente, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la detenida está bajo custodia en Venezuela, donde se llevan a cabo los trámites para su extradición a México.