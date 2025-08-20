Quién es el jugador de Boca que habría conquistado a Lucía, la nieta de Susana Giménez: los detalles del romance

Luego de su mediática separación en medio de especulaciones de infidelidad, el futbolista de Boca Nicolás Figal, volvió a convertirse en noticia luego de ser vinculado sentimentalmente a Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez.

A comienzos de este año, el deportista habría decidido poner punto final a su matrimonio con Flor Fernández, reconocida empresaria gastronómica al frente de una importante cadena de pastelerías y restaurantes, tras una fuerte crisis de pareja.

En aquel momento, el futbolista fue visto disfrutando de una velada con Belén Negri, reconocida influencer chilena y ex pareja tanto del cantante Tiago PZK como del streamer Martín Pérez Di Salvo, mejor conocido como Coscu.

A siete meses de haberse confirmado su separación, trascendió que el futbolista estaría comenzando un romance con Lucía Celasco, hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco quien a sus 31 años, pese a ser nieta de la diva de los teléfonos, mantiene un perfil bajo mientras enfoca sus energías en el modelaje y en su emprendimiento en la industria de la indumentaria.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV), Nicolás y Lucía mantendrían un incipiente romance desde hace al menos dos o tres meses.

Lucía Celasco estaría en pareja con el defensor de Boca Nicolás Figal.

«Y resulta que ayer, van a un bar muy conocido. Primero llega él y después llega ella, y se sientan en una mesa donde estuvieron a los besos, y los vio todo el mundo. Y obviamente, luego se retiraron juntos», explicó el panelista, que actualmente reemplaza a Ángel de Brito en su rol como conductor.

Segundos más tarde, Ochoa también se refirió a la separación que el defensor de Boca atravesó con su exesposa y reveló uno de los motivos que habría detonado la ruptura: «Ella descubrió que él le pagaba pasajes a las amantes con la tarjeta de la extensión que tenía de ella y esas tarjetas, encima, las pagaba el suegro».

Nacida el 25 de noviembre de 1993, Lucía Celasco es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco.

A diferencia de su abuela, prefiere evitar la televisión y los medios ya que está focalizada en su carrera como modelo y empresaria mientras lidera un importante emprendimiento de indumentaria en el mundo de la moda al que bautizó como The Vintage Hole.

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez. | Foto: Instagram

El catálogo de la marca ofrece un amplio abanico de prendas para hombres y mujeres, incluyendo alternativas unisex, además de calzado, trajes de baño y accesorios, disponibles tanto en su local de Villa Crespo como en su tienda online.

Pese a su bajo perfil ante las cámaras, Lucía mantiene su cuenta pública de Instagram (@lucia_celasco), donde reúne 271 mil seguidores y publica fotos de su vida cotidiana, y de su emprendimiento.

Por su parte, Celasco también formó parte de campañas de marcas destacadas como Lovely Denim, Cómo Quieres Que Te Quiera en Argentina y Jean Paul Gaultier, participando en la promoción de nuevas fragancias.