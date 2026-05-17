Quién es el gurú de Wall Street que hizo un llamativo giro en su cartera y apostó fuerte por Argentina

Uno de los gestores de fondos más prestigiosos de Wall Street realizó una apuesta significativa por Argentina durante el primer trimestre del año, enfocándose especialmente en el sector energético. Se trata de Stanley Druckenmiller, reconocido gurú que elogió a Javier Milei en los primeros meses de su gobierno y a quien Luis Caputo calificó como «uno de los tres inversores más importantes del mundo».

Druckenmiller adquirió más de tres millones de acciones de YPF, valoradas en cerca de 150 millones de dólares. De esta manera, la empresa petrolera controlada por el Estado se convirtió en el cuarto título más relevante de su cartera, precedida por Natera, una compañía de análisis genéticos; la biofarmacéutica Insmed; y el productor taiwanés de chips TSMC.

La posición de Dusquesne Family Office en YPF creció un impresionante 433%, pasando de 606.990 a 3.235.962 acciones. Además, incorporó a su cartera a la empresa energética Vista, con 134.700 acciones, y al fondo cotizado (ETF) Global X MSCI Argentina, con 387.400 unidades. En contraste, realizó un fuerte recorte de sus acciones en Mercado Libre, reduciéndolas en un 94%.

Estos datos se desprenden del formulario 13F que los inversores institucionales con fondos superiores a 100 millones de dólares deben presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.

Entre otros movimientos destacados, Druckenmiller salió completamente de Alphabet, la empresa matriz de Google. Mientras que en el tercer trimestre de 2025 poseía 102.200 acciones, aumentó esa posición a 385.000 en el cuarto trimestre, para finalmente deshacerse de ellas durante los primeros meses de 2026.

Stanley Druckenmiller es una leyenda en Wall Street. Comenzó su carrera en el Pittsburgh National Bank y en 1981 fundó su propio fondo, Duquesne Capital Management, que cerró en 2010 para fundar Dusquesne Family Office, una firma privada que administra alrededor de 3.000 millones de dólares en fondos.

A finales de los años ochenta se unió al Quantum Fund de George Soros. En 1992, participó en una de las mayores operaciones financieras de la historia: una apuesta de 10.000 millones de dólares contra la libra esterlina, conocida como el «miércoles negro». Esta operación provocó que el Tesoro británico perdiera unas 3,3 mil millones de libras y forzó al Reino Unido a salir del primer Mecanismo de Tipos de Cambio europeo. Se estima que sólo el fondo de Soros obtuvo una ganancia de 1.000 millones de dólares con esta acción.

Uno de sus colaboradores en ese momento fue el actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con quien mantiene una relación estrecha. Druckenmiller también ha sido mentor de Kevin Warsh, nuevo presidente de la Reserva Federal. Tras dejar la Junta de Gobernadores de la Fed en 2011, Warsh se incorporó a Dusquesne Family Office como socio y asesor, y mantiene invertidos al menos 100 millones de dólares en un fondo llamado Juggernat Fund, administrado por Duquesne.

Druckenmiller fue uno de los primeros en elogiar al gobierno libertario cuando Milei asumió la presidencia. En ese momento, afirmó que el argentino era «el único líder del libre mercado en el mundo» y relató cómo decidió invertir en Argentina: “Vi el discurso de Milei en Davos 2024. Alrededor de la 13:00 horas, en mi oficina, abrí Perplexity, una aplicación de inteligencia artificial, y le pedí que me diera los cinco ADRs más líquidos en Argentina. Sigo una vieja regla de Soros: ‘invertir y luego investigar’, así que los compré todos. Hicimos algunos análisis y aumenté posiciones”, declaró en una entrevista con CNBC.

Duquesne comenzó a construir su cartera en Argentina en 2024, con inversiones en Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Telecom Argentina y el ETF MSCI Argentina (ARGT), que incluye acciones de Mercado Libre, YPF, Vista, Galicia, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, SSR Mining, Lithium Argentina, Banco Macro y Central Puerto.

Su posición fue cambiando con el tiempo. Tras la victoria del gobierno en las elecciones legislativas de 2025, el fondo liquidó el ETF ARGT —que había alcanzado un récord según Bloomberg— y compró 3,5 millones de acciones del ETF iShares MSCI Brazil. Sólo conservó las acciones de Mercado Libre (47.149) y YPF (606.990).

En los primeros tres meses de 2026, redujo dramáticamente su posición en Mercado Libre a 2.776 acciones, pero aumentó su exposición a Argentina con las acciones de YPF y Vista, además del ETF ARGT.

Otro inversor legendario que apuesta por acciones argentinas es Michael Burry, conocido por haber anticipado la crisis de las hipotecas subprime que desencadenó la crisis financiera global de 2008. La semana pasada, Burry informó en su blog que había tomado una posición en Mercado Libre tras la caída en la cotización de la empresa.

Las acciones de la compañía de comercio electrónico y servicios fintech han caído más del 30% desde su máximo histórico en junio pasado. Burry calificó a Mercado Libre como “el Amazon de Brasil, México y Argentina” y prevé que sus ventas crecerán un 30% este año, superando los 40.000 millones de dólares. “Espero rendimientos anualizados a largo plazo del 15% o más durante los próximos