Quién es Cynthia Erivo, la protagonista de Wicked a la que acusan de estar obsesionada con Ariana Grande

Cynthia Erivo es una artista mega completa que ya es considerada una de las grandes joyas de su generación. Es cantante, actriz, compositora, y una de las voces más potentes y comprometidas de la industria del espectáculo contemporánea. Desde sus comienzos en el teatro musical británico hasta su reciente salto al estrellato por su participación en Wicked y Wicked: por siempre, su carrera revela una combinación de talento técnico, convicción personal y activismo.

Hija de inmigrantes nigerianos, Cynthia Erivo creció en el sur de Londres. En su adolescencia cursó psicología musical en la Universidad de East London, pero pronto decidió que su verdadera vocación estaba en la actuación. Posteriormente, ingresó a la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art (RADA), donde asentó las bases de su formación artística.

Su gran despegue se produjo en Broadway, en el musical The Color Purple (El color púrpura, en castellano), interpretando a Celie. Esa actuación le valió premios de peso: un Tony, un Grammy por el álbum del musical y un Daytime Emmy. Por ello, está a un Oscar de ser EGOT, un estatus alcanzado por pocos artistas en la historia, que consta en tener el galardón más importante de cada categoría artística (cine, televisión, teatro y música).

En cine, Erivo demostró una versatilidad admirable: participó en Widows (2018), Bad Times at the El Royale (2018) y alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Harriet Tubman en Harriet (2019), que le valió nominaciones al Oscar. En televisión dio vida a Holly Gibney en la miniserie The Outsider, y encarnó a Aretha Franklin en Genius: Aretha.

Cynthia Erivo, una de las actrices de las nuevas generaciones ya consolidada. Foto: AP.

Su verdadero salto a la fama llegó en 2024, cuando Erivo protagonizó la esperada adaptación cinematográfica de Wicked, interpretando a Elphaba, la bruja verde, junto a Ariana Grande en el rol Glinda.

En el filme, Cynthia logró una profundidad emocional que fue reconocida por la crítica y la industria. Como fruto de su protagónico, recibió una nueva nominación al Oscar -que se espera que se repita por la segunda parte-.

Cynthia Erivo está a un Oscar de alcanzar el estatus de EGOT. Foto: Reuters.

Además, su faceta como cantante solista es cada vez más relevante. Hace un par de meses, aprovechando el impulso que le dio Wicked a su fama internacional, lanzó su segundo álbum, I Forgive You, donde combina pop, R&B, folk y gospel.

Una voz para la comunidad queer

Más allá del talento y el éxito, el perfil de Erivo también conmueve por su autenticidad. Se identifica como queer y bisexual, y compartió en varias oportunidades abiertamente su historia, su identidad y sus desafíos.

Cynthia Erivo como Ephaba en «Wicked: por siempre». Foto: AP.

En consecuencia, su papel en Wicked no es sólo potente en lo actoral, sino que representa una reivindicación. Su Elphaba es poderosa, diferente, marginada por su color, pero también es libre para ser ella misma. Para muchos, una gran paradoja de la propia trayectoria de Erivo.

La polémica con Ariana Grande: ¿obsesión o amistad?

Video

Trailer de «Wicked: Por siempre

Y es que Cynthia se involucra activamente en causas sociales, un compromiso que no es accesorio a su arte, sino parte sustancial de quién es, según ella misma contó en varias entrevistas.

Hace unos días, en ocasión del estreno de Wicked: por siempre, aparecieron críticas en redes sociales sobre la relación entre Erivo y Ariana Grande, su coprotagonista en Wicked.

Cynthia Erivo y Ariana Grande estuvieron en el centro de la polémica estos días por los cuestionamientos acerca de su vínculo. Foto: AP.

A raíz de la difusión masiva de videos de la rueda de prensa del filme, algunos describieron ciertos gestos de Erivo como “obsesivos”. Entre ellos: sostener el micrófono para Grande, intervenir para “protegerla” en la alfombra roja o mostrar reacciones muy emocionales durante las entrevistas, tocándola de manera excesiva e innecesaria.

Sin embargo, Ariana Grande salió al cruce de las especulaciones para poner fin a la polémica. En una entrevista reciente, la cantante explicó que los constantes gestos de afecto son su manera de “canalizar la energía”.

La cercanía entre Ariana Grande y Cynthia Erivo vuelve a estar en debate entre los fans

La artista detalló en el podcast Good Hang de Amy Poehler que ella “canaliza mucha energía a través de sus manos”. Señaló que siempre está “agarrando una mano, apretando algo o intentando alcanzar algo” con la persona que tiene cerca, lo que sugiere que no es una actitud exclusiva de su relación con Erivo.

Cynthia Erivo y Ariana grande en el escenario de los premios Oscar. Foto: Reuters.

Sin embargo, como era de esperar, esto no logró parar las críticas hacia Erivo, quien está sufriendo un escrutinio público masivo. Aunque, si hay algo que es seguro, es que su talento va a poder tapar el escándalo y esto, a la distancia, será sólo un traspié en el camino de éxito que tiene por delante.