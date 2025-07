Quién es Andy Byron, el CEO que fue escrachado in fraganti en un show de Coldplay

No estaba en los planes del CEO Andy Byron y la directora de personal de su empresa, Kristin Cabot, aparecer bailando juntos abrazados en la pantalla de un show de Coldplay en Foxborough, Massachusetts.

La «kiss cam» los agarró in fraganti. No bien se dieron cuenta, ambos reaccionaron de modo tal que le hicieron creer a todo el mundo que algo no andaba bien. Los dos estaban bailando muy juntos y, a juzgar por su reacción, sin que sus parejas lo supieran.

De hecho, Chris Martin, el cantante de la banda, hizo comentarios durante el show sobre el video que apareció en la cámara de los besos: “¡Miren a estos dos!”, dijo, y luego, al ver su reacción, cuestionó si “eran muy tímidos”, según informó Newsweek.

El nombre del implicado masculino trascendió porque se trata de una figura pública. Andy Byron es un astrónomo y CEO de una empresa de tecnología estadounidense llamada Astronomer.

Asumió su cargo en julio de 2023 y fue fundamental para el ascenso de la compañía en DataOps.

Andy Byron, el CEO de Astronomer. Foto: LinkedIn

En su sitio web, Astronomer se describe como “la empresa detrás de Astro, la plataforma líder en la industria de orquestación y observabilidad de datos, impulsada por Apache Airflow®. Astro acelera la creación de productos de datos confiables que liberan información, liberan el valor de la IA y potencian las aplicaciones basadas en datos”.

La sede está en Nueva York, ciudad desde donde Byron supervisa un equipo que ofrece soluciones de datos escalables; una optimización del tiempo de trabajo basada en la simplificación de la orquestación de datos.

Andy Byron (arriba a la izquierda) y Kristin Cabot (abajo a la derecha) en el sitio oficial de Astronomer.

Según su LinkedIn, antes trabajó en la empresa Lacework, en Mountain View, California, fue director de ingresos en Cybereason, director ejecutivo de Fuze, vicepresidente de ventas de BMC Software; BladeLogic y VeriCenter. Habría estudiado en el Providence College.