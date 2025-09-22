Quién era «Saúl», el jubilado que secuestraron y hallaron muerto en Zárate, y las hipótesis que analizan los investigadores

Eduardo Saúl De Francesco tenía 77 años, era retirado de la Armada y vivía en Valentín Alsina, Zárate, Provincia de Buenos Aires. Era un hombre conocido y querido por todos sus vecinos, descripto por muchos de ellos como alguien que, pese a presentar visibles problemas de movilidad, solía recorrer el centro de la ciudad y pasearse especialmente por la plaza Mitre. Era muy común encontrarlo charlando con vecinos en la vereda.

Desde el jueves 18 de septiembre, cuando su familia alertó sobre su desaparición, la gente de Zárate empezó con campañas de búsqueda de su paradero. Habían organizado incluso una marcha para exigir su aparición, por eso la conmoción es total luego de que este domingo se conociera que el cuerpo del jubilado fue encontrado en un descampado entre Lima y Zárate, al costado de la colectora de la Ruta 9, en el kilómetro 121 de la mano a hacia la Capital.

En el anochecer del domingo, el equipo de investigación preservaba el lugar a la espera del personal de Policía Científica. El intendente de Zárate Marcelo Matzkin fue quien confirmó que, aunque no hay un móvil completamente claro, es probable que los atacantes hubieran actuado motivados para robarle una suma de dinero que el hombre aparentemente guardaba en su casa.

También trascendió que la víctima conocía a uno o más de sus captores, y que este factor pudo haber sido clave en el desenlace fatal, ya que en ningún momento se pidió rescate a los familiares. Además, se supo que el mismo miércoles del secuestro, cerca de las 23, los captores habrían intentado ingresar a la casa de la víctima, pero se equivocaron de departamento.

“Esto sucede el miércoles y el jueves se hace la denuncia por desaparición. Ahí empieza la justicia a investigar y se detuvo a tres personas. Estos eran conocidos de la víctima, y motivados por querer sustraer dinero que la víctima tenía, pero eso no se puede comprobar. Pero él se conocía con los imputados en la causa”, explicó el intendente de acuerdo a fuentes de la investigación. En la noche del domingo trascendió que hubo un cuarto detenido.

Una mujer policía y dos hombres, los detenidos por el sescuestro y asesinato de un jubilado en Zárate

Además, se supo que, por el grado de descomposición en que se halló el cuerpo de Saúl, parecería que murió o fue asesinado al poco tiempo de que fue interceptado.

El intendente confirmó la detención de dos personas, de las que, según indicó, una era una policía en actividad y otro «policía no en actividad», quien trabajaba en prevención urbana del municipio desde mayo de 2024 y sobre la que aseguró, «no tenía antecedentes ni sumarios”. Luego hubo un tercer detenido.

La reconstrucción de una desaparición que terminó en muerte

Los vehículos y las armas secuestradas a los tres detenidos por el secuestro y asesinato de un jubilado en Zárate.

El hermano de Saúl, Luis Roberto De Francesco (81), fue quien realizó la denuncia por su desaparición y también fue quien durante la investigación contó que su hermano menor – un señor de 1.70 mts. de estatura, contextura física delgado, tez blanca, ojos color claro, pelo corto entrecano con rulos- había salido el miércoles 17 de septiembre de su casa a las ocho de la noche.

Esa fue la última vez que se lo vio a Saúl, que llevaba puesto un buzo color blanco, pantalón cuadrillé de color gris y zapatillas blancas.

La investigación por la desaparición de De Francesco llevó a la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. La DDI Zárate-Campana descubrió de ese modo el momento en el que un grupo de personas interceptaba al hombre en plena calle y lo subía a un vehículo.

Los vehículos y las armas secuestradas a los tres detenidos por el secuestro y asesinato de un jubilado en Zárate.

Las imágenes encontradas mostraron que era cierto que Saúl había estado junto a su hermano en la puerta de su domicilio hasta alrededor de las 20 del miércoles. Y que luego de esa hora, su hermano ingresó a la casa mientras que él se quedó en la vereda.

Posteriormente, en las imágenes se vio que Saúl se dirigió a pie hacia la intersección de las calles Quirno y Alsina, y ahí se perdió de vista de las cámaras. Una llamada al 911 permitió construir lo demás: que a las 20.20 se observó en la calle Andrade y Alsina que Saúl era ingresado por la fuerza a un auto sin patente trasera (Ford Focus), que luego huyó por la calle Quirno en dirección a la calle Rivadavia.

Pablo Sebastián De Francesco, sobrino de Saúl, periodista y dueño de un portal de noticias de Zárate, aportó otro dato: que durante esa tarde de la desaparición, en la casa de Saúl se había presentado una mujer que se identificó como hija de un ex compañero de su tío, un jubilado de la Armada de apellido Moreno. Ella había manifestado que buscaba a Saúl para hacerle un cumpleaños sorpresa a su padre.

El descampado de Baradero, junto al kilómetro 121 de la ruta 9, donde hallaron el cuerpo de Saúl De Francesco, el jubilado de 77 años secuestrado y hallado muerto en Zárate.

Ese compañero de Saúl fue identificado por la DDI de Zárate como Oscar Antonio Moreno, y aunque él manifestó que tiene 2 hijos mayores, aseguró que no tiene mucho trato con ellos por cuestiones familiares.

El viernes, tras un relevamiento en relación con cámaras de seguridad de la zona, fuentes de la investigación establecieron la participación de dos automóviles, uno de ellos marca Volkswagen Gol Trend blanco con llantas negras. Pertenece a Alejo Ezequiel Moreno, empleado en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ) y residente en la misma ciudad.

Desde el Centro de Operaciones Zárate emitieron un comunicado en el que sostuvieron que «el personal del COZ investigado ingresó sin antecedentes penales ni informe de exoneración» y que «no se encontraba prestando servicios para el COZ al momento del hecho ni utilizaba camioneta o elemento de prevención perteneciente al organismo». Trascendió que Moreno había sido exonerado de la Policía de la Provincia, aunque no quedó claro en qué circunstancias.

Además, mediante otras filmaciones, fuentes del caso establecieron que quien se hizo presente en la casa de Saúl fue la pareja de Moreno, Florencia Ludmila Valentini, actual Sargento de la Policía de la Provincia que presta servicios en Campana, y también fue detenida.

El caso quedó a cargo de la UF I 7 de Zárate, a cargo de Alberto Gutiérrez, que además ordenó allanamientos de urgencia en los que se incautaron teléfonos y el auto utilizado en el secuestro. La carátula inicial de la causa fue «Privación Ilegal de la Libertad Agravada»..

El último detenido hasta el domingo había sido Néstor Irvin Matencio Limache, un hombre peruano propietario de un vehículo Ford Focus de color gris claro. Por las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron determinar que su auto también estuvo presente en el hecho.