Quién era Julio César Jasso Ramírez, el tirador mexicano que mató a una turista canadiense y desató «14 minutos de terror» en las pirámides de Teotihuacán

Julio César Jasso Ramírez tenía apenas unos meses de vida cuando en 1999 ocurrió la masacre de Columbine en una escuela de los Estados Unidos. Sin embargo, este ataque -que hoy es venerado por comunidades virtuales que promueven hechos de extrema violencia- marcó el accionar de este joven mexicano de 27 años que el lunes desató 14 minutos de terror en un sitio arqueológico de gran atractivo turístico en México.

El tirador concretó un ataque planificado que causó conmoción en las pirámides de Teotihuacán: abrió fuego, mató a una turista canadiente e hirió a otras 13 visitantes extranjeros. Luego se suicidó.

Los testimonios sostienen que el agresor no sólo se inspiró en la masacre en la escuela estadounidense de Columbine, sino también en los sacrificios prehispánicos para desatar una violenta balacera.

El ataque sacudió el apacible clima del sitio arqueológico vecino de Ciudad de México, cuando estaba repleto de turistas.

El agresor llegó vestido con camisa de cuadros y pantalón táctico negro. En un momento sacó una pistola de fabricación estadounidense, abrió fuego en plena pirámide de la Luna y tomó como rehenes a numerosas personas.

Ahora, las autoridades reconstruyeron un perfil de Jasso Ramírez y de los pasos que dio en la previa del ataque.

Este hombre empleó más de 2.000 dólares entre pertrechos, transportes y hospedaje para reeditar el ataque de Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999.

La matanza en Colorado marcó a este mexicano, aunque tenía apenas ocho meses cuando ocurrió, según los hallazgos de las autoridades.

Una camisa alusiva a la masacre de Columbine

Jasso Ramírez llegó el lunes a las pirámides vestido con una camisa similar a la que portaba uno de los atacantes de Columbine y una mochila táctica.

«La evidencia recolectada (…) arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes», dijo en la habitual rueda de prensa presidencial de este martes el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.

Las autoridades encontraron entre las pertenencias del tirador, al que catalogaron de «copy cat» (imitador de crímenes), una imagen generada con inteligencia artificial, que, según medios mexicanos, lo muestran al lado de los atacantes de Columbine. Se trata de Eric Harris y Dylan Klebold, quienes se quitaron la vida en 1999 tras matar a 13 personas y herir a 24.

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Un muerto durante un tiroteo en Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más importantes de México

El funcionario explicó que previamente a lanzar el ataque, Jasso Ramírez visitó «en varias ocasiones» Teotihuacán y se hospedó en hoteles vecinos.

El domingo viajó desde Tlapa de Comonfort, una localidad enclavada en una intrincada zona montañosa del estado de Guerrero (sur), que ha sido semillero de movimientos sociales y guerrilleros de izquierda.

Llegó a Ciudad de México, desde donde se trasladó por aplicación al sitio arqueológico para hospedarse en un hotel.

Un lugar para sacrificios

Los testimonios de turistas retenidos por el atacante arrojan otro elemento que pudo influenciarlo y que remite a los sacrificios que, según historiadores, realizaban algunos pueblos prehispánicos.

«Una de las cosas que nos estaba diciendo es que este era un lugar para sacrificios, no para sus fotitos (…) y que es el aniversario de la masacre de Columbine», relató la turista estadounidense Jacqueline Gutiérrez a la cadena Milenio.

La joven visitaba las pirámides con sus padres y su novio cuando se desataron «14 minutos de terror», sin poder escapar.

«No nos podíamos mover sino caíamos abajo de la pirámide (…) si él quisiera matarnos a todos, lo hubiera hecho», añadió al señalar que el mismo hombre les dijo que tenía tres años preparando el ataque.

Aseguró que presenció el momento en que Jasso Ramírez disparó directamente contra la turista canadiense que murió y gritó: «¡Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí!».

Cervantes sostuvo que fue un ataque solitario, sin colaboradores externos en su planeación y ejecución. Entre sus pertenencias encontraron además «literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas».

Medios mexicanos han reproducido imágenes tomadas de redes sociales atribuidas al atacante en las que se observan alusiones a Adolfo Hitler, nacido también un 20 de abril, y a grupos extremistas.

«Era muy tranquilo»

El atacante era originario del estado de Oaxaca (sur) y en su carnet electoral aparece un domicilio en un barrio popular de Ciudad de México.

«Era muy tranquilo», dijo bajo anonimato una persona que le rentó la vivienda, de la que se mudó hace ocho años.

«Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad», resumió Cervantes sobre las potenciales motivaciones del atacante de Teotihuacán.

Con información de agencias

D.D.