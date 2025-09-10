Quién era Dilan, el chico que soñaba con el viaje a Bariloche y lo mataron en un robo cuando iba a armar la valija

Dilan quería armar el bolso. Todavía faltaban más de dos semanas pero la ansiedad por su viaje de egresados podía más. El sábado fue a comprar las cosas que le faltaban junto a su mamá, Alicia Ojeda (53), pero cuando regresaron a su casa los asaltaron cuatro ladrones que terminaron asesinando al adolescente. Hay cuatro detenidos, dos tienen apenas 15 y 16 años, y los otros 18 y 22.

Alicia «está destruida», le dice a Clarín su hija, Bárbara (31), que tuvo que ponerse al frente de los trámites judiciales y el reclamo de justicia.

En la casa de Alejandro de Manzoni y Cepeda, en González Catán, la mujer vivía junto a su hijo de 17 años y su marido, que trabaja como encargado en una empresa de construcción.

Alicia trabaja en una empresa de limpieza y sale todos los días a las 3.30 de la madrugada para tomar el colectivo. Camina hasta la ruta y espera el colectivo. Dice que es «muy inseguro» y que «todos en el barrio conocen» a los ladrones que mataron a su hijo.

«Dilan estaba entusiasmado con su viaje de egresados. Le había pedido a mi mamá una cámara de fotos, le faltaba ropa y algo de abrigo. Él quería armar el bolso y mi mamá en la semana no pudo llevarlo porque trabajaba, así que estaba esperando el sábado para hacerlo», le contó Bárbara a Clarín.

Dilan soñaba con su viaje de egresados y el día que lo mataron volvía de comprar lo que le faltaba.

A ella le avisó su papá, que estaba trabajando en San Carlos de Bariloche, en Río Negro, cuando un vecino lo llamó para decirle que habían baleado a su hijo menor, Dilan Insfrán.

Todo empezó a las 18.30 cuando Alicia estacionó su camioneta Toyota Hilux en la puerta de su casa. Además de lo que Dilan necesitaba para hacer su valija, fueron a hacer las compras de la semana. Él iba en el asiento del acompañante y, contaron, llevaba dos maples de huevos sobre las piernas.

«Siempre se bajaba él a abrir el portón pero ese día tenía todas las compras en las piernas, estaba rodeado de bolsas. Por eso se bajó mi mamá», contó Bárbara que todavía intenta reconstruir lo que pasó.

«¡La camioneta, la camioneta!», le exigieron a Alicia que, asustada, volvió a subirse a la Hilux, pero no llegó a presionar el botón para trabar las puertas con el cierre centralizado.

Entonces los asaltantes la agarraron de las piernas y la zamarrearon. Ella alcanzó un gas pimienta y los roció. «¡Tirale a la hija de puta!», gritó el ladrón.

La familia de Dilan Insfrán, el chico de 17 años asesinado en González Catán, La Matanza.

Dilan vio esa secuencia desde adentro de la camioneta pero, según explicaron, su puerta estaba trabada y tuvo que saltar al asiento de atrás y bajar. Forcejeó con los ladrones en la parte de la caja del vehículo.

«Se tiró a querer salvarme, para defenderme», recordó Alicia en una entrevista realizada en TN.

«Se me apareció mi hijo por atrás de la camioneta diciéndome ‘mamá’. Estaba todo desangrado, pobrecito. Yo ya no podía hacer más nada, se me desvaneció en el piso», lamentó Alicia entre lágrimas, al lado de Julio, su marido. Y advirtió: «No se puede vivir así, no es vida para gente trabajadora como nosotros».

A Dilan le dieron tres balazos: dos en la axila derecha y otro -letal- en el cuello.

«Mi hermano sale por atrás, por eso ella no los ve, él se le aparece de atrás cuando le disparan. No llegó a trabar las puertas. Yo creo que si ella hubiera estado sola, les daba la camioneta, pero se asustó porque Dilan estaba solo adentro, por eso se quiso meter de nuevo y me imagino que irse, quiso proteger a mi hermano», dijo Bárbara.

Al joven lo despidieron este domingo en el cementerio, mientras esperan novedades de la investigación judicial. Sus compañeros del Instituto González Catán, a once cuadras de su casa, acompañaron a la familia en la despedida.

«Fueron hasta las maestras del jardín», se emociona Bárbara y destaca que su hermano era un «chico sano, que jugaba a la pelota y hacía cosas de chico».

«Nunca me imaginé algo así, a mí me avisó mi papá desde Bariloche porque lo llamó un vecino. Tuvo que venir como pudo, no conseguía vuelo, un desastre todo. Yo creí que Dilan estaba internado, no pensé nunca que podía estar muerto», repasa Bárbara sobre el día del crimen.

Y agrega: «Fui al hospital porque mi tía no me quería decir, nadie me quería decir, no me atendían el teléfono. Y cuando entro me la encuentro a mi mamá en el quirófano, arriba del cuerpo de mi hermano, llorando desconsolada. Mi papá está destrozado, mi hermana también. Yo me puse fuerte porque, si no, ¿quién se va a ocupar de que mi hermano tenga justicia?».

Quiénes son los cuatro detenidos

La madre del principal sospechoso entregó al presunto autor de los disparos a la comisaría.

Se trata de Nicolás B. M. (15), que ya tiene antecedentes. Estuvo involucrado en dos causas por «encubrimiento agravado» por hechos que sucedieron el 20 de abril del año pasado y el 28 de julio.

La Matanza: atrapan a uno de los menores implicados en el homicidio de Dilan en González Catán. Foto: Policía de la Provincia.

Otro adolescente fue entregado por su padre: Gonzalo Tobías L. (16), alias «N. del 28», lo detuvieron en la colectora de ruta 2 y Apipé, en Villa Dorrego, González Catán.

Los otros dos sospechosos estuvieron prófugos hasta este lunes, cuando también fueron detenidos por la DDI de La Matanza.

“El Paraguayo”, de 18 años, tenía pedido de captura nacional e internacional. Tras gestiones con su familia, se pactó un punto de entrega en Villa Dorrego.

El último de los sospechosos, de 22 años, fue capturado este lunes cuando almorzaba. Fue identificado como A. Sosa y la Policía pudo determinar que estaba escondido en una casa sobre Guaminí, en Virrey del Pino, donde lo encontraron almorzando con su familia.