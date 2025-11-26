Quiebra La Suipachense: 140 empleados quedaron sin trabajo

26 de noviembre de 2025 Lectores: 48

La empresa láctea La Suipachense fue declarada en quiebra por un juzgado de Mercedes, dejando sin trabajo a 140 empleados y afectando a 180 tamberos. Es la segunda firma del mismo grupo que cierra en una semana.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes dispuso la liquidación completa de Lácteos Conosur S.A., titular de la marca. La resolución ordena la clausura de la planta de Suipacha y la entrega de bienes a la sindicatura.

La empresa acumulaba una deuda millonaria, con más de 1.000 cheques rechazados por $8.500 millones y salarios impagos. Su actividad se encontraba totalmente paralizada desde hace meses, según el expediente judicial.

La quiebra deja sin trabajo a 140 personas y afecta a unos 180 tamberos que dejaron de recibir pagos. El sindicato ATILRA venía denunciando la situación de los trabajadores y la pérdida de proveedores.

La Suipachense se suma al cierre de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), ocurrido días atrás. Ambas empresas pertenecían al grupo Maralac, de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández.

La justicia también decretó la inhabilitación definitiva de los directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León. Se ordenó a ARCA y al Banco Central informar sobre los bienes de la compañía.

La sindicatura ahora deberá inventariar los activos para cubrir parte del pasivo, mientras el cierre representa un nuevo golpe para la industria láctea y sus trabajadores.