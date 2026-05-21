Quería contrabandear álbumes y figuritas del Mundial, pero se emborrachó, intentó evadir un control de Gendarmería y terminó volcado

Efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería quedaron sorprendidos cuando un Ford Focus, con las luces apagadas, intentó evadir un control policial ubicado en la Ruta Nacional N°7, en el puesto del Escuadrón Uspallata, Mendoza.

El vehículo embistió el control montado por los gendarmes, lo que desató una persecución a alta velocidad por la ruta. Finalmente, el Focus perdió el control, volcó sobre la banquina y el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo. Al socorrerlo, los agentes comprobaron que el hombre presentaba un altísimo grado de ebriedad y llevaba ocultas numerosas cajas con álbumes y paquetes de figuritas del Mundial 2026, claramente destinados al contrabando.

Fuentes oficiales informaron que el incidente ocurrió durante la madrugada del lunes en el puesto de control vial de Punta de Vacas. El automóvil se acercó sin luces y, ante la orden de detenerse, aceleró violentamente embistiendo el puesto policial, lo que inició la persecución.

Tras el vuelco, el conductor fue rescatado y se constató que estaba en estado de intoxicación. La inspección del vehículo reveló un importante cargamento: varias cajas repletas de álbumes y cientos de paquetes de figuritas oficiales del Mundial 2026, que fueron inmediatamente confiscados.

El valor estimado de la mercadería supera los 17 millones de pesos, según informaron fuentes vinculadas al caso.

La Fiscalía Federal de Mendoza ordenó la verificación del domicilio del conductor, un ciudadano peruano que venía desde Chile, además de solicitar la consulta de sus antecedentes y activar una alerta migratoria.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 23 de Mendoza, donde permanece detenido mientras continúa la investigación. Tanto el vehículo como la mercadería quedaron secuestrados y a disposición del personal de la Aduana.

Cabe señalar que el nuevo álbum de figuritas del Mundial 2026, lanzado a principios de este mes, presenta un precio sin precedentes: el álbum se vende a 15.000 pesos y cada paquete, que contiene siete figuritas, cuesta 2.000 pesos. Estos valores representan un aumento del 1.900% en el precio del álbum en comparación con la edición anterior de Qatar, mientras que el costo de los paquetes se multiplicó por 13 desde 2022, cuando costaban 150 pesos.