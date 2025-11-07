Quebró ARSA, la empresa que fabricaba los yogures y postres de SanCor

7 de noviembre de 2025 Lectores: 25

La Justicia decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), compañía encargada de producir las líneas Shimy, Sancorito y Yogs. La medida deja sin empleo a más de 400 trabajadores en las plantas ubicadas en Lincoln (Buenos Aires) y Córdoba.

El fallo, emitido por el juez Federico Güerri, ordenó la liquidación de la empresa luego de un concurso preventivo sin oferentes. El gremio lechero Atilra denunció el impago de salarios y calificó la situación como una “quiebra fraudulenta”.

Antecedentes de la empresa

ARSA había sido cedida por SanCor a Vicentin en 2016 en una operación valuada en 100 millones de dólares, en el marco de un proceso de reestructuración del grupo lácteo. Desde entonces, la compañía enfrentó dificultades financieras y conflictos laborales que derivaron en su paralización productiva.

Con la resolución judicial, se inicia la etapa de liquidación de activos y el proceso de verificación de créditos. Los trabajadores permanecen en estado de alerta a la espera de definiciones sobre el pago de indemnizaciones y deudas salariales.