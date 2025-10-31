¿Qué ver en Halloween? Las 10 mejores películas de terror para ver por streaming este viernes 31 de octubre

Es viernes a la noche y, seamos sinceros, el plan de Halloween es tan claro como el agua para aquellos que no les gusta ir de fiesta. Como diría el mismísimo Philip J. Fry (con ciertas «modificaciones»): “Es viernes por la noche. No tengo novia, pero sí una botella de gaseosa y mi lista de películas de terror mezcladas”.

Halloween, o la Noche de Brujas, es la excusa perfecta para sumergirse en historias de terror que nos hagan saltar del asiento, mantener las luces encendidas y preguntarnos si realmente estamos solos en casa. La tradición de contar cuentos espeluznantes y ver películas de horror se remonta a décadas, pero en la era del streaming, la oferta de escalofríos se ha vuelto más accesible y variada que nunca.

La popularidad del género ha explotado, con nuevas producciones que no solo apuestan por el susto fácil, sino que también exploran temas profundos y oscuros, a veces con un toque de crítica social o comedia negra. Hoy, el terror tiene múltiples caras: desde el body horror más grotesco hasta el suspenso psicológico con tintes sobrenaturales. Lo que se mantiene es la premisa: una experiencia cinematográfica que desafía nuestros nervios.

Si este 31 de octubre planeas una maratón de miedo con amigos o en solitario, y buscas ir más allá de los clásicos de siempre, a continuación, te presentamos un listado de las 10 películas más comentadas, aclamadas y, sobre todo, terroríficas, que están marcando tendencia. Prepara las palomitas (pochoclos), baja las luces y elige tu veneno: esta es la selección de lo más escalofriante que puedes encontrar en las plataformas de streaming.

El TOP 10 de mejores películas para ver este Halloween 2025: un listado actualizado

Si tu plan es pasar Halloween en casa viendo una maratón completa de películas de terror y sólo pararte para ir al baño o buscar comida, te tenemos cubierto. A continuación, te dejamos un listado con las 10 mejores películas de horror y dónde verlas en streaming:

1. Weapons (2025)

Sinopsis: del director de Barbarian, esta película se centra en la misteriosa y escalofriante desaparición en extrañas circunstancias de varios niños de una misma clase en una pequeña ciudad. La trama se desarrolla a través de múltiples puntos de vista, entrelazando las historias de varios personajes afectados, incluyendo a los padres desesperados y la maestra, en un thriller de suspenso con toques de horror que recuerda a oscuras fábulas como la del Flautista de Hamelín, mientras indaga en la frustración y el clima de sospecha comunitaria.

2. Bring Her Back (2025)

Sinopsis: un hermano y su hermana son adoptados por una nueva madre que vive en una casa apartada. Lo que comienza como la esperanza de un nuevo hogar se transforma rápidamente en una pesadilla cuando descubren que su nueva madre adoptiva esconde un aterrador ritual. La presencia de figuras siniestras, extrañas imágenes de video y sucesos paranormales los rodea, forzándolos a enfrentar un mal oculto relacionado con la pérdida y un oscuro secreto familiar.

3. The Substance (2024)

Sinopsis: Una estrella de televisión en decadencia, interpretada por Demi Moore, recurre a un misterioso suero del mercado negro para crear una versión de sí misma mucho más joven, perfecta y glamurosa, llamada «Sue» (Margaret Qualley). Sin embargo, este experimento de body horror feminista exige un aterrador precio: ambas versiones del ser deben compartir tiempo y cuerpo. A medida que la «sustancia» comienza a degradar a la versión original, la lucha por el control se vuelve violenta, grotesca y sangrienta, funcionando como una crítica visceral a la cultura tóxica de la belleza.

4. Sinners (2025)

Sinopsis: ambientada en el Misisipi de los años 30, esta película sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack, quienes intentan dejar atrás sus problemáticas vidas regresando a su pueblo natal para empezar de nuevo. No obstante, al llegar, descubren que un mal mucho peor que sus pecados pasados los está esperando para darles una siniestra bienvenida. El filme mezcla el terror, el folclore sureño y elementos sobrenaturales para explorar temas de redención y fatalidad.

5. The Black Phone – El Teléfono Negro (2022)

Sinopsis: un tímido e inteligente adolescente de 13 años, Finney Shaw, es secuestrado por un sádico asesino en serie conocido como «El Captor» (Ethan Hawke) y encerrado en un sótano insonorizado. En este lugar, encuentra un viejo teléfono negro desconectado que, misteriosamente, comienza a sonar. Al responder, Finney descubre que puede comunicarse con las voces de las anteriores víctimas del asesino, quienes están decididas a ayudarlo a escapar antes de que sea demasiado tarde.

6. Longlegs (2024)

Sinopsis: una agente del FBI es asignada al caso de un retorcido asesino en serie conocido como «Longlegs» que comete brutales asesinatos familiares con tintes ocultistas. A medida que la investigación avanza, la agente Harker desvela una serie de pistas crípticas y se da cuenta de que existe un vínculo personal y oscuro entre ella y el despiadado criminal, debiendo actuar con rapidez para detener la ola de terror.

7. Talk To Me – Háblame (2022)

Sinopsis: un grupo de amigos descubre cómo conjurar espíritus usando una mano embalsamada. Cuando la joven Mia, que atraviesa el duelo por la pérdida de su madre, se obsesiona con la experiencia, el grupo se adentra en un peligroso juego que se sale de control. Al romper las reglas de la invocación, Mia abre accidentalmente un portal y desata fuerzas sobrenaturales que ponen en riesgo la vida de su círculo social, especialmente cuando un espíritu toma posesión de un joven de su entorno.

8. The Menu – El Menú (2022)

Sinopsis: una joven pareja viaja a una isla remota y exclusiva para cenar en Hawthorn, un prestigioso y elitista restaurante dirigido por el enigmático Chef Julian Slowik (Ralph Fiennes). Sin embargo, lo que se presenta como una experiencia culinaria única se convierte en una serie de giros aterradores. El chef ha preparado un «menú» con ingredientes muy personales y oscuras sorpresas para sus adinerados comensales, exponiendo sus pecados y ambiciones en una comedia negra de terror con alta crítica social

9. Late Night with the Devil (2023)

Sinopsis: ambientada en 1977, la película se presenta como metraje recuperado de un especial de Halloween en vivo del popular programa de entrevistas nocturno Night Owls with Jack Delroy. Desesperado por subir su rating, el presentador Jack Delroy (David Dastmalchian) invita a su set a una parapsicóloga y a una joven, la única sobreviviente de un culto satánico, que aparentemente está poseída. Lo que comienza como un intento por el estrellato televisivo se transforma en una transmisión en directo del terror más puro y demoníaco

10. X (2022)

Sinopsis: en 1979, un ambicioso grupo de jóvenes cineastas, incluyendo a la aspirante a estrella Maxine Minx (Mia Goth), se reúne en una apartada granja de Texas para rodar una película para adultos. Sus anfitriones son un par de ancianos solitarios y muy reservados. Cuando los anfitriones descubren la naturaleza del proyecto que se filma en su propiedad, el elenco se enfrenta a una repentina y brutal lucha por la supervivencia contra una violencia inesperada y despiadada.

Plataforma de Streaming: Se puede ver en Prime Video.

Menciones honoríficas: las películas que quedaron fuera del TOP 10

Si ya viste las anteriores o simplemente buscas más opciones para completar tu maratón, estas cinco películas de terror son adiciones perfectas para la noche de Halloween:

Heretic (2024)

Sinopsis: dos misioneras mormonas novatas intentan convertir a un hombre aparentemente inofensivo en una mansión solitaria de la zona rural de Oregón. Lo que comienza como una tarea de fe se convierte rápidamente en un claustrofóbico juego de terror psicológico cuando el hombre las secuestra y las somete a una serie de pruebas para poner a prueba su fe y su cordura.

Plataforma de Streaming: disponible en Prime Video.

Pearl (2022)

Sinopsis: precuela de la película X. Ambientada en 1918, la joven Pearl vive en la granja familiar bajo la estricta vigilancia de su madre, mientras su esposo está en la guerra. Soñando con una vida de glamour y estrellas de cine, la frustración y el aislamiento desatan su ambición psicótica, llevándola por un camino de violencia y locura.

Plataforma de Streaming: disponible en Netflix.

Nosferatu (2024)

Sinopsis: una reinvención del clásico cuento de terror gótico sobre el vampiro más famoso. La historia sigue la obsesión de una joven con un temido vampiro de Transilvania, el cual trae consigo un terror indescriptible a una pequeña ciudad europea, desencadenando una ola de muerte y destrucción.

Plataforma de Streaming: disponible en HBO Max.

28 Years Later – 28 Años Después (2025)

Sinopsis: la saga apocalíptica de zombis más aclamada regresa para explorar un mundo 28 años después del brote del «Virus de la Ira» que devastó el Reino Unido. Un grupo de supervivientes, que ha logrado construir una comunidad estable en una isla, debe enfrentarse a una misión de reconocimiento al continente, donde el virus y los horrores han mutado, poniendo en peligro a toda la humanidad una vez más.

Plataforma de Streaming: Disponible en HBO Max y también para alquiler/compra en Prime Video y Apple TV.

Men: Terror en las Sombras (2022)

Sinopsis: tras una tragedia personal, Harper se retira a la campiña inglesa buscando sanación. Sin embargo, su paz se ve perturbada por un escalofriante hombre que la acosa. A medida que su estadía avanza, se da cuenta de que algo siniestro ocurre, y todos los hombres de la aldea parecen tener el mismo rostro, lo que la obliga a enfrentar sus miedos más profundos.

Plataforma de Streaming: disponible en Prime Video.

The Monkey – El Mono (2025)

Sinopsis: basada en un relato de Stephen King. Cuando los hermanos gemelos Hal y Bill descubren un antiguo mono de juguete de su padre en el ático, una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Años después, cuando las muertes misteriosas vuelven, los hermanos deben reunirse para destruir el juguete maldito antes de que arrase con todos a su alrededor.

Evil Dead Rise – Posesión Infernal: El Despertar (2023)

Sinopsis: la acción se traslada del bosque a la ciudad, donde dos hermanas distanciadas ven interrumpido su reencuentro por el descubrimiento de un misterioso libro en un apartamento de Los Ángeles. Este libro invoca demonios que poseen carne, forzándolas a una batalla primordial por la supervivencia contra la versión más aterradora de la familia.

Plataforma de Streaming: Disponible en HBO Max.

Y ahí lo tienen: diez opciones terroríficamente actuales y populares (y siete más por si el miedo no fue suficiente) para «devorar» este 31 de octubre. Ahora que conoces el menú, solo queda un paso. Apaga las luces, sube el volumen y que la maratón de horror comience.

¡Ah! Y cuando escuches un ruido extraño fuera de la pantalla y te sientas observado en la oscuridad, recuerda mirar al vacío y decir: «Qué día tan excelente para un exorcismo». Seguro con esos ahuyentas a los vecinos molestos o algún alma en pena. ¡Feliz y escalofriante Halloween!