¿Qué sucede si no completas la verificación de edad de Discord?

El tiempo se agota para el anonimato total en Discord. A partir de marzo, la plataforma implementará globalmente su sistema de «Configuración predeterminada para adolescentes», una medida que reclasificará automáticamente todas las cuentas que no hayan sido validadas como adultas. Si eres de los usuarios que, por recelo a la privacidad o comodidad, prefiere no pasar por el escaneo facial o el envío de su documento de identidad (ID), debes estar preparado para una experiencia de usuario significativamente limitada.

Discord will soon be expanding teen safety protections worldwide including teen-by-default settings and age assurance designed to create safer experiences for teens.

We’re also launching recruitment for Discord’s first Teen Council, creating a space for teen voices to help shape… pic.twitter.com/CW7G4sO38R

Discord aplicará filtros de seguridad que antes eran opcionales y bloqueará el acceso a comunidades enteras, incluso si ya formabas parte de ellas. El objetivo de la compañía es claro: forzar un entorno «seguro por defecto», donde el acceso total sea un privilegio exclusivo de quienes hayan pasado por el proceso de garantía de edad.

¿Qué sucede si decides no verificar tu edad en Discord? Las 5 restricciones clave para cuentas no verificadas

Si decides no completar la verificación de edad en Discord, estas son las limitaciones que afectarán tu navegación diaria:

Bloqueo de servidores +18: cualquier canal o servidor marcado con restricción de edad se volverá inaccesible. Verás una «pantalla negra» de bloqueo y no podrás enviar mensajes ni ver contenido en estos espacios, sin importar tu antigüedad en ellos.

Filtros de contenido inamovibles: el sistema de «Seguridad de Contenido Sensible» se activará de forma permanente. Las imágenes que la IA detecte como explícitas o gráficas aparecerán difuminadas y no habrá forma de desactivar esta opción en los ajustes.

Restricciones de voz en «Stages»: no podrás participar como orador en los canales de escenario (Stage channels). Tu capacidad de hablar frente a una audiencia quedará deshabilitada hasta que demuestres ser adulto.

Aislamiento en Mensajes Directos: los mensajes de usuarios que no tengas en tu lista de amigos se desviarán automáticamente a una bandeja de «Solicitudes de mensajes» separada. Ya no podrás elegir la opción de «No filtrar» para recibir DMs directos de desconocidos.

Advertencias de amistad: cada vez que recibas una solicitud de amistad de alguien con quien no compartes conexiones, Discord desplegará una ventana emergente de advertencia que no podrás desactivar.

El dilema de la privacidad frente a la funcionalidad

Discord ha confirmado que el proceso de verificación se puede realizar mediante estimación facial por IA o cargando una identificación oficial. Aunque aseguran que los datos se eliminan tras la confirmación, el historial de filtraciones de datos en proveedores externos deja a los usuarios en una encrucijada.

Si el «modelo de inferencia» de Discord (que analiza tu comportamiento para adivinar tu edad) no te cataloga como adulto, estas restricciones serán permanentes. En definitiva, el costo de proteger tu identidad en marzo será aceptar un Discord mucho más cerrado y controlado.