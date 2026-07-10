Qué significa el proverbio chino: “Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos”

Un antiguo proverbio chino afirma: “Las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos”. La sabiduría popular del gigante asiático destaca virtudes como el sacrificio, la templanza y la humildad, valores a los que toda persona debería aspirar. Pero, ¿qué significado encierra esta conocida frase?

Uno de los aspectos esenciales del proverbio es que establece una distinción entre voluntad y deseo, reflejando dos formas diferentes de relacionarse con el tiempo: quien desea espera que las circunstancias cambien; quien tiene voluntad actúa para modificarlas.

La expresión subraya que los caprichos no se pueden comparar con la fuerza de la voluntad. Las personas que saben lo que quieren y mantienen un objetivo claro son más fuertes y tienen mayores probabilidades de alcanzar sus metas.

Otra interpretación habitual sostiene que el deseo pertenece al campo de la emoción, mientras que la voluntad nace de una convicción más profunda, mediada por la razón y no solo por el corazón. En este sentido, el proverbio invita a abandonar la espera de condiciones ideales para construir resultados con los recursos disponibles.

La historia de resiliencia colectiva del pueblo chino refuerza el valor de este proverbio: su firme voluntad de superar adversidades ha moldeado su carácter.

¿Cuál es el origen de los proverbios chinos?

Los proverbios chinos perduran porque condensan ideas complejas en frases breves, fáciles de recordar y aplicar en la vida diaria.

Muchos provienen de los principios filosóficos de las principales corrientes: el confucianismo, el taoísmo y el budismo zen. Por ejemplo, el confucianismo se centra en la moralidad, la lealtad familiar, la armonía social y el gobierno ético, promoviendo la virtud del junzi —la persona de elevado carácter moral— como ideal.

Un pilar fundamental del confucianismo es la autodisciplina, considerada base de todas las virtudes. En lugar de asignar la responsabilidad a una autoridad externa, el individuo debe ejercitar continuamente el cumplimiento de sus obligaciones, escuchar su voluntad y evitar la gratificación inmediata.

Además, la fuerza de los proverbios radica en su enseñanza práctica, no en conceptos abstractos. Su capacidad para condensar grandes lecciones de vida en metáforas sencillas fue clave para su transmisión oral durante siglos, especialmente cuando la mayoría de la población mundial era analfabeta.

Por estas razones, los proverbios chinos siguen vigentes en el siglo XXI, encontrando la palabra precisa para describir problemas y brindar soluciones en la vida cotidiana.