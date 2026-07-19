Qué se sabe del presunto caso de peste neumónica que puso en alerta a Arizona

Las autoridades del condado de Yavapai, Arizona, investigaron un presunto caso de peste neumónica que generó alarma sanitaria en la región. Sin embargo, tras varios análisis de laboratorio, las pruebas resultaron negativas, por lo que el condado informó que no existe riesgo de un brote de la enfermedad.

Como medida preventiva, el condado había emitido un aviso sobre un posible caso luego de recibir el primer informe clínico del paciente. Leslie Horton, directora de Servicios de Salud Comunitaria del condado de Yavapai, afirmó: «Nuestra principal responsabilidad es proteger a nuestros residentes proporcionándoles información oportuna y transparente».

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se registran en promedio siete casos anuales de peste, la mayoría en áreas rurales de Nuevo México, Arizona, Colorado, California, Oregón y Nevada.

El caso sospechoso en Yavapai fue detectado el 26 de junio de 2026. Desde entonces, las autoridades sanitarias rastrearon los contactos del paciente y le suministraron medicación preventiva. El 1 de julio se confirmaron los resultados de laboratorio, que dieron negativo.

La Clínica Mayo explica que la peste neumónica es una enfermedad grave causada por la bacteria Yersinia pestis, que habita principalmente en roedores pequeños y sus pulgas. La forma más común de contagio es a través de la picadura de una pulga. Esta variante afecta los pulmones y puede desarrollarse rápidamente, con síntomas que aparecen pocas horas después de la infección.

Los principales síntomas de la peste neumónica son: fiebre alta repentina y escalofríos; tos con sangre en la mucosidad; dificultad respiratoria o respiración irregular; dolor en el pecho; malestar estomacal y vómitos; dolor de cabeza; y debilidad general.

En Estados Unidos, el riesgo de muerte por peste es aproximadamente del 11%. La mayoría de los pacientes con peste bubónica sobrevive si recibe diagnóstico y tratamiento inmediatos, mientras que la peste septicémica tiene una tasa de mortalidad mayor debido a su difícil diagnóstico y rápida evolución. En el caso de la peste neumónica, el riesgo de muerte es elevado si no se administra tratamiento dentro de las primeras 24 horas desde la aparición de los síntomas, debido a su rápida progresión hacia la insuficiencia pulmonar.

La Clínica Mayo también señala que actualmente se trabaja en la creación de una vacuna y que el uso de antibióticos puede prevenir la infección en personas expuestas a la peste.

Como medida de prevención, las autoridades sanitarias del condado de Yavapai recomiendan a los residentes tratar a sus mascotas contra las pulgas de manera regular y evitar el contacto con animales salvajes o roedores silvestres.