Qué reveló la autopsia de la víctima de femicidio en Junín: esperan indagar al sospechoso y podría cambiar la carátula del caso

La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán, de 32 años, avanza para esclarecer los detalles del crimen que conmocionó a Junín, provincia de Buenos Aires. El procurador general local, Martín Laius, informó que los primeros estudios forenses descartaron que la víctima haya sido asesinada por un disparo, como se había señalado inicialmente.

En una entrevista con el canal Telejunín, Laius brindó detalles sobre la pesquisa a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez y adelantó los próximos pasos de la Fiscalía respecto al principal sospechoso, Sebastián Daniel Bonafé.

Según el procurador, la autopsia indica que Errapán murió por una agresión con arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza, y no por un balazo. Sin embargo, antes de divulgar más información forense, se espera coordinar con la familia de la víctima.

Además, la Fiscalía cuenta con grabaciones que muestran a Bonafé ingresando a la vivienda de Errapán durante la madrugada y retirándose minutos antes de las 8 de la mañana, período en el que se estima que ocurrió el femicidio.

Por ahora, Bonafé está imputado por femicidio y por la sustracción de la hija de la víctima. No obstante, Laius señaló que los investigadores evalúan agregar agravantes por ensañamiento y sumar cargos por tentativa de homicidio contra la menor, tras la amenaza que el detenido habría realizado al verse rodeado por la policía en Pergamino, junto con resistencia a la autoridad.

Este viernes se realizará la indagatoria del imputado, que estará a cargo de la fiscal Sánchez.

Antecedentes del detenido: violencia familiar, lesiones y amenazas

El procurador detalló que Bonafé cuenta con antecedentes penales por violencia familiar. En 2024 fue denunciado por lesiones leves por parte de una compañera de trabajo, quien declaró que el hombre la agredió verbalmente y la empujó, causándole heridas.

En 2022, su cuñada lo denunció por amenazas y violencia familiar, exponiendo que fue agredida físicamente y luego amenazada por Bonafé.

En 2021, un cuñado también lo acusó de violencia familiar, manifestando que Bonafé ingresó a su domicilio, agredió a él y a su esposa, y lo atacó físicamente.

Respecto a Mercedes Errapán, ella había denunciado a Bonafé por haber sacado fotografías desnudas de su hija de siete años.