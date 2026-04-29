Qué respondió (y qué no) Manuel Adorni cuando le preguntaron sobre su patrimonio, el de su esposa, sus viajes y su relación con Marcelo Grandio

En la previa a la presentación que realizará el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, se dieron a conocer las 2.151 preguntas que distintos bloques políticos le formularon y que el funcionario respondió en representación del gobierno de Javier Milei. Entre las consultas más relevantes se encontraban aquellas relacionadas con su patrimonio, sus viajes y su relación con el periodista Marcelo Grandio.

Una de las cuestiones centrales giró en torno a la declaración jurada patrimonial de Adorni. En su respuesta, confirmó haber presentado la Declaración Jurada Patrimonial Integral conforme a la Ley 25.188, la cual está publicada en datos.gob.ar. Sin embargo, aclaró que los bienes de su cónyuge e hijos figuran en un Anexo Reservado (Formulario 1246), que es confidencial y se encuentra alojado en la Oficina Anticorrupción, pudiendo ser accedido únicamente por vía judicial, como ya ocurrió en la causa 1003/2026 por presunto enriquecimiento ilícito.

Respecto a la existencia de propiedades no declaradas, como un inmueble en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en Caballito, Adorni evitó responder directamente. Ante varias preguntas sobre este tema, remitió a la consulta N° 1780, donde reiteró que la información patrimonial de su grupo familiar está en el Anexo Reservado de la Oficina Anticorrupción.

En relación con su viaje a Punta del Este en un avión privado, que supuestamente fue costeado por su amigo Marcelo Grandio, vinculado a contratos con la TV Pública, el gobierno informó que el Estado no registra pagos por viajes personales realizados por el jefe de Gabinete. Además, la Oficina Anticorrupción señaló la inexistencia de conflictos de interés. Sin embargo, Adorni no aclaró quién pagó dicho viaje ni presentó factura alguna.

Sobre los contratos entre la productora Imhouse S.A., de Grandio, y el Estado, remitió a seis expedientes comprendidos entre abril de 2024 y octubre de 2025, afirmando no existir intervención alguna del jefe de Gabinete en esas contrataciones y que Radio y Televisión S.A.U. no efectuó pagos a Imhouse S.A.

La participación de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en el viaje a Nueva York también fue objeto de cuestionamientos. El gobierno admitió que ella viajó en un avión oficial como “invitada de la Presidencia” y negó que este viaje haya generado gastos para el Estado. Asimismo, aclaró que este vuelo presidencial no está alcanzado por la Decisión Administrativa 9/2026, que prohíbe traslados de familiares, criterio que la Fiscalía habría validado al no detectar irregularidades.

En cuanto a la consultora +BE, vinculada a su esposa y que habría facturado 6.370.000 pesos a National Shipping SA, empresa con vínculos estatales, Adorni señaló que la Oficina Nacional de Contrataciones no registra contratos entre dicha empresa y el Estado nacional.

En síntesis, el gobierno no niega las acusaciones de fondo, pero las elude sistemáticamente, desviando respuestas hacia otras preguntas, señalando que la información está bajo reserva judicial o destacando que la Oficina Anticorrupción ya evaluó los casos sin detectar irregularidades.