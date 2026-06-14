¿Qué pasó con Loan?: dudas y certezas a dos años de su desaparición y en la antesala del juicio a 17 acusados

Con una tobillera electrónica, Mónica del Carmen Millapi llegará a Corrientes desde Neuquén, donde cumple prisión domiciliaria debido a que tiene dos hijos pequeños. Laudelina Peña será trasladada desde la cárcel federal de Mendoza, donde fue resguardada ante constantes presiones ejercidas por un grupo de abogados. Su esposo, Bernardino Benítez, junto a su amigo Daniel “Fierrito” Ramírez, viajarán desde la cárcel de Resistencia, Chaco.

María Victoria Caillava y su esposo, el marino Carlos Guido Pérez, deberán trasladarse desde el Complejo Penitenciario III del NOA, en Salta. El comisario Walter Maciel será llev ado desde el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz, al igual que Nicolás Soria, conocido como “El Americano” y líder del segundo grupo imputado que será juzgado a partir del próximo martes 16 de junio, por la desaparición de Loan Danilo Peña.

El 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, Corrientes, desapareció Loan, un niño de cinco años. A dos años de aquel hecho, y a horas de que comience el juicio oral, aún no está claro qué pasó ni dónde se encuentra. La causa permanece caratulada como “sustracción y ocultamiento de menores”, una calificación que sigue siendo imprecisa.

Surgen preguntas inevitables: ¿Sigue vivo después de tanto tiempo? ¿Sufrió un accidente? ¿Fue asesinado? ¿Quién guarda silencio y conoce la verdad? ¿Los acusados declararán durante el debate que inicia la próxima semana?

El caso ha navegado en múltiples hipótesis: trata de personas, pedofilia, accidente de tránsito, un disparo accidental. Todo parece estar en juego en una causa que conmocionó al país como pocas en los últimos años.

La historia comenzará a ser revisada por el tribunal federal de Corrientes mediante la declaración de aproximadamente 100 testigos. A juicio llegan 17 acusados: siete principales por la sustracción y ocultamiento del menor, y diez más por entorpecer la investigación.

Hace dos años, Loan acompañó a su padre, José Peña, a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Compartieron la comida, se sacaron fotos, y en un momento los niños y niñas presentes se dirigieron con algunos adultos al naranjal. La Justicia estableció que la desaparición ocurrió entre las 13:52, cuando se le tomó una fotografía a Loan caminando hacia el lugar, y las 14:25, cuando la tía del niño y su esposo se contactaron por teléfono.

No fue sino hasta las 15:26 que llamaron a la madre de Loan para avisarle que no lo encontraban. La policía fue alertada a las 15:43 y llegó a las 16:30.

Para entender la dinámica del caso, es fundamental conocer a los siete imputados principales, todos detenidos semanas después de la desaparición:

– Laudelina Peña: tía paterna de Loan, 46 años, ama de casa, con educación primaria completa.

– Bernardino Benítez: esposo de Laudelina, 38 años, changarín, hasta séptimo grado.

– Daniel “Fierrito” Ramírez: amigo de Benítez, 49 años, herrero, secundario completo.

– Mónica del Carmen Millapi: esposa de Ramírez, 35 años, enfermera, terciario completo.

– Carlos Guido Pérez: retirado de la Armada, oficial, 63 años, sanjuanino, terciario completo.

– María Victoria Caillava: empleada provincial y secretaria de colegio secundario, 53 años, secundario completo.

– Walter Maciel: comisario de 9 de Julio, 44 años, terciario incompleto.

El requerimiento de elevación a juicio describe el accionar de los acusados: “Posteriormente al almuerzo en la casa de Catalina Peña, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que José Peña y la abuela del niño conversaban con Carlos Pérez y Victoria Caillava, apartaron al menor de la custodia paterna bajo el pretexto de ir a buscar naranjas junto a otros niños hacia un naranjal ubicado en un monte alejado más de diez minutos a pie, un lugar desde el cual el menor no podía ser visto desde la casa”.

Además, en el trayecto hacia el naranjal, Laudelina convenció a su hija mayor, Camila Núñez, de regresar a la casa, dejando a los menores solos con tres adultos que, según la acusación, participaron en la sustracción.

En cuanto al comisario Maciel, se le imputa haber “montado un falso operativo de búsqueda” y haber ejecutado medidas para entorpecer e impedir el hallazgo de Loan.

Desde entonces, persisten los misterios y la incertidumbre. Nadie da por muerto a Loan; el niño sigue considerado “sustraído” y “oculto”, aunque extraoficialmente se presume que pudo haber sido asesinado ese mismo día en el naranjal, al que fueron en total seis menores.

Resulta inconcebible que los detenidos desconozcan el destino de Loan, pero mantienen silencio. La única declaración que trascendió fue la de Laudelina Peña, quien afirmó inicialmente que Loan quiso volver con su padre en el naranjal, se perdió y fue atropellado por el marino y su esposa, quienes luego desaparecieron su cuerpo. Esta versión fue desacreditada por su hija, quien afirmó haber sido amenazada para sost