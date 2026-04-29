Qué pasará con los vuelos de Ezeiza y Aeroparque durante el paro del Servicio Meteorológico Nacional este 30 de abril

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 24 horas en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el jueves 30 de abril, en respuesta a declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y como protesta por el “achicamiento” del organismo.

Desde el gremio explicaron que esta medida es una reacción ante los dichos del ministro, quien intentó justificar en redes sociales los despidos y el desmantelamiento del SMN. De concretarse el paro, se afectará no solo el informe meteorológico diario que brinda el organismo a todo el país, sino también la operación aerocomercial, entre otros servicios. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, advirtió: “Se van a complicar nuevamente los vuelos por culpa del Gobierno”.

Aguiar denunció que Sturzenegger “miente descaradamente” y que los datos presentados para justificar el vaciamiento del SMN son falsos. Resaltó que las cesantías previstas dejarán a cientos de familias sin empleo y pondrán en riesgo servicios vitales como las alertas tempranas, los vuelos, la navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria.

El secretario general afirmó asimismo que no hay 100 estaciones meteorológicas, sino 120, y que durante la gestión de Sturzenegger ya se cerraron cinco. Además, el sindicato ratificó el reclamo por el intento del Gobierno de despedir a 240 trabajadores, lo que representa una reducción del 30% del personal civil del organismo.

El paro del SMN podría afectar los vuelos en todo el país debido a la falta de información meteorológica esencial para despegues y aterrizajes, lo que podría generar demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones. El impacto podría ser mayor por el fin de semana largo, por lo que se recomienda a los pasajeros estar atentos a las notificaciones de las aerolíneas y consultar el estado de los vuelos en www.aeropuertosargentina.com.

Cabe recordar que esta no es la primera medida de fuerza del sector. En días previos, los trabajadores del SMN anunciaron un “apagón informativo” en protesta por 140 despidos y el achicamiento del organismo. Sin embargo, esa medida no se llevó a cabo, ya que el Gobierno la declaró ilegal por tratarse de un servicio esencial. Habría sido la primera vez en la historia del SMN que se implementa una acción de esta naturaleza.

Aguiar concluyó: “Exigimos la continuidad de todos los trabajadores del SMN y redoblamos la apuesta. Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipamiento, mejorar los salarios y reincorporar a todos los trabajadores ilegítimamente cesanteados. No podemos perder un servicio vital para nuestro país”.