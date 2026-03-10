Qué pasará con los recitales de La Renga en Huracán tras la suspensión

Los recitales que La Renga tenía previstos para el 2 y 4 de abril en el estadio Tomás A. Ducó, del club Huracán, deberán ser reprogramados o trasladados a otro escenario luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notificara que no podrán realizarse en las fechas previstas.



La decisión de las autoridades porteñas está vinculada con el derrumbe de una losa en un estacionamiento del complejo “Estación Buenos Aires”, ubicado en las inmediaciones del estadio, en el barrio de Parque Patricios.

Según informaron desde el gobierno porteño, la medida se tomó tras un acuerdo con las autoridades del club Huracán y tiene como objetivo priorizar la seguridad en la zona luego del incidente estructural ocurrido en el predio cercano.

Posibles escenarios para los shows

Ante esta situación, la banda oriunda de Mataderos deberá definir si reprograma los conciertos para una nueva fecha en el mismo estadio o si decide trasladarlos a otro lugar.

Entre las alternativas dentro de la Ciudad de Buenos Aires aparecen varios estadios que habitualmente reciben recitales masivos, como:

River Plate

Vélez Sarsfield

Ferro Carril Oeste

Argentinos Juniors

La banda ya se presentó en algunos de estos escenarios durante los primeros años de la década del 2000.

Opciones en la provincia de Buenos Aires

Otra posibilidad es trasladar los shows a la provincia de Buenos Aires. En ese caso, algunos de los lugares que podrían albergar los recitales son:

Estadio de Racing Club, en Avellaneda

Estadio Único de La Plata

Predio Tecnópolis

Todos estos espacios ya han sido utilizados anteriormente para recitales multitudinarios y también han recibido presentaciones de La Renga.

Por el momento, la banda no emitió ningún comunicado oficial en sus redes sociales sobre qué decisión tomará respecto a los conciertos suspendidos.