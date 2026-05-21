Qué necesita River para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana: por qué fue clave el empate agónico vs Bragantino

El empate 1-1 que River logró de manera agónica frente a Bragantino de Brasil representa mucho más que un punto rescatado. Además de asegurar matemáticamente su clasificación a la siguiente fase, el resultado dejó al equipo bien posicionado para acceder directamente a los octavos de final, evitando así el repechaje que enfrentará a los segundos de cada grupo contra los terceros de la Copa Libertadores.

Al igual que Boca en la Libertadores, River depende de sí mismo. Con solo empatar ante Blooming, en el Monumental, el próximo miércoles 27 de mayo, el equipo de Marcelo Gallardo garantizará su pase a los octavos de final.

Sin embargo, podría no ser necesario esperar hasta entonces. Si Carabobo de Venezuela no gana en Bolivia (partido programado para el jueves a las 21:30), River asegurará el primer puesto del grupo, ya que el equipo venezolano no podrá alcanzarlo en la tabla.

Actualmente, River lidera con 11 puntos, seguido por Bragantino con 7, Carabobo suma 6 y Blooming cierra con 1, ambos últimos equipos con un partido pendiente.