Qué necesita la Selección Argentina para clasificar primera de su grupo en el Mundial 2026

Tras la destacada actuación de Lionel Messi ante Argelia, la Selección Argentina enfrenta este lunes a las 14 horas un partido clave contra Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. ¿Qué necesita para lograrlo?

De la mano de Messi, Argentina ofreció una verdadera clase magistral en su debut como campeón del mundo, logrando una victoria contundente por 3-0 frente a Argelia, un rival considerado complicado, con un hat-trick del capitán Lionel Messi. Ahora, el equipo nacional está a un paso de asegurarse un lugar en los octavos de final.

Si Argentina derrota mañana a Austria y Jordania no vence a Argelia, clasificará a la siguiente fase, donde enfrentará al primero o segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Con una victoria ante Austria, Argentina alcanzaría seis puntos en el grupo, clasificándose automáticamente. Además, casi aseguraría el primer puesto, ya que habría superado a sus principales rivales de la zona. En caso de empate en puntos, el criterio de desempate privilegia el resultado directo entre los equipos involucrados.

Sin embargo, existe una posibilidad remota de perder el primer puesto incluso superando a Austria. Para ello, Jordania debería vencer a Argelia el martes a la medianoche y luego derrotar a Argentina en el cruce del 27 de junio, igualando así en puntos al equipo argentino y quedando favorecida por el criterio de desempate.

En resumen, si Argentina vence a Austria, estará muy cerca de quedarse con el liderazgo de su grupo.

Criterios de desempate en la fase de grupos del Mundial:

1. Resultado del enfrentamiento directo.

2. Diferencia de goles entre los equipos empatados.

3. Goles marcados entre ellos.

4. Diferencia de goles general.

5. Goles convertidos en todos los partidos del grupo.

6. Puntaje por Fair Play, según tarjetas recibidas.

7. En caso de persistir la igualdad, se procederá al sorteo.