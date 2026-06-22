Qué es lo primero que hay que hacer si te hackean la cuenta de WhatsApp, Instagram o el home banking

Un hackeo de cuentas, desde WhatsApp e Instagram hasta el home banking, se ha convertido en una de las amenazas más frecuentes en la actualidad. En la mayoría de los casos, el acceso no autorizado se produce a través de contraseñas filtradas, correos de phishing o dispositivos infectados. En este contexto, la velocidad de respuesta es el factor determinante para impedir que el ataque derive en el robo de ahorros o de identidad.

Expertos en seguridad recomiendan un protocolo de acción inmediata que prioriza la desconexión del dispositivo y el cambio de credenciales críticas. Además, asegurar el correo electrónico y alertar a los contactos cercanos son pasos fundamentales para frenar la propagación de estafas en cadena.

### Minutos 0 a 2: cortar el acceso del atacante

Lo primero es frenar el daño. Si detectás actividad sospechosa o que te hackearon una cuenta, debés:

– Desconectar el dispositivo de Internet, apagando WiFi y datos móviles.

– Si aún tenés acceso, cerrar sesión en todos los dispositivos desde la configuración de la cuenta.

– Si perdiste el acceso (cambiaron la contraseña o activaron doble factor de autenticación), iniciar de inmediato el proceso oficial de recuperación (“¿Olvidaste tu contraseña?” o soporte técnico). Es recomendable evitar intentos repetidos de ingreso, ya que esto podría bloquear la cuenta.

– Paralelamente, asegurar el correo electrónico asociado, ya que será clave para recuperar la cuenta.

– No borrar ningún correo, mensaje o notificación, ya que pueden servir como evidencia.

### Minutos 3 a 6: recuperar y blindar la cuenta

Una vez contenido el acceso, es fundamental asegurar la cuenta:

– Cambiar la contraseña desde un dispositivo seguro, preferentemente en otro equipo.

– Utilizar una clave única y robusta que combine letras, números y símbolos.

– Activar la doble factor de autenticación (2FA).

– Cerrar todas las sesiones abiertas y revocar accesos de aplicaciones conectadas.

Si no se puede ingresar, comenzar el proceso oficial de recuperación de la plataforma afectada, ya sea WhatsApp, Instagram, el banco, entre otras.

### Minutos 7 a 10: revisar el resto de tus cuentas

Uno de los errores más comunes es reutilizar contraseñas. Si una cuenta fue hackeada, las demás también corren riesgo:

– Cambiar las contraseñas en todas las cuentas donde se utilice la misma clave.

– Revisar la actividad reciente: mensajes enviados, cambios en el correo o teléfono, movimientos sospechosos.

– Verificar accesos desde dispositivos o ubicaciones desconocidas.

El correo electrónico es el centro de todo. Si alguien accede a este, puede restablecer las contraseñas de las demás cuentas, por lo que hay que asegurarlo primero.

### Minutos 11 a 13: limpiar el dispositivo

El problema puede no limitarse a la cuenta, sino que también afectar al equipo utilizado. Se recomienda:

– Ejecutar un análisis completo de seguridad con un antivirus o herramienta confiable.

– Eliminar aplicaciones o extensiones desconocidas.

– Actualizar el sistema operativo y todas las aplicaciones.

Estas acciones reducen el riesgo de que el atacante vuelva a acceder.

### Minutos 14 a 15: avisar y bloquear posibles fraudes

Para evitar que el daño se propague, es fundamental:

– Avisar a los contactos, alertándolos sobre posibles mensajes falsos pidiendo dinero o información.

– Reportar el incidente en la plataforma afectada.

– Contactar de inmediato al banco o entidad financiera para bloquear operaciones si hay cuentas bancarias o billeteras digitales involucradas.

Cuanto antes se actúe, más fácil será frenar una estafa.

### Cómo evitar que vuelva a pasar

Más allá de la urgencia, existen hábitos que reducen significativamente el riesgo de hackeo:

– Activar el doble factor de autenticación en todas las cuentas posibles.

– Usar contraseñas únicas y complejas, evitando repetirlas entre servicios.

– No hacer clic en enlaces sospechosos ni compartir códigos de verificación.

– Mantener dispositivos y aplicaciones actualizados.

– Contar con una solución de seguridad confiable en el equipo, como antivirus gratuitos y efectivos.

Los especialistas en ciberseguridad coinciden en que los ataques suelen ser automatizados y oportunistas, dirigidos a quienes presentan configuraciones débiles o descuidos.

Tener un plan claro de acción para los primeros minutos no solo ayuda a recuperar el control, sino que también puede prevenir pérdidas económicas, el robo de identidad y el acceso a información sensible.

### Qué dicen los expertos en ciberseguridad

“Un hackeo de una cuenta funciona como un proceso, con etapas. Actuar rápido es clave para que el incidente quede en un susto o escale a una pérdida de datos sensibles y dinero”, explica Mario Micucci, investigador en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Desde la compañía señalan que, en la mayoría de los casos, el acceso inicial se produce sin que la víctima lo note, ya sea por credenciales filtradas en otras brechas, correos de phishing o malware instalado en el dispositivo.

“Muchas veces, el atacante ya tiene control antes de que la persona se dé cuenta. Por eso, cada minuto cuenta para cerrar esa ventana de acceso”, agregó Micucci.

Advierten también que uno de los puntos más críticos es el correo electrónico. “El mail es la puerta de entrada al resto de las cuentas. Si el atacante lo controla, puede restablecer contraseñas y volver a tomar el control incluso después de que la víctima haya recuperado el acceso”.

En cuanto al comportamiento de los usuarios, el principal problema sigue siendo la repetición de contraseñas y la omisión del doble factor de autenticación. “El 2FA puede bloquear muchos intent