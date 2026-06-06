Qué dice el gráfico que cita Caputo y compara la estabilización de Milei versus la de otros países

El ministro de Economía, Luis Caputo, citó esta semana un trabajo elaborado por Guido Sandleris, expresidente del Banco Central y actual presidente de la Fundación Ecosur en Córdoba, junto con Francisco Ballester. Este análisis sostiene que la inflación en Argentina disminuye más rápido que en otros países que también comenzaron 2023 con niveles altos de inflación. Cabe destacar que Sandleris fue quien reemplazó a Caputo durante la crisis cambiaria de 2018.

El estudio examina la trayectoria de la inflación en Argentina y, aunque el país no es el que reduce más aceleradamente la inflación—una afirmación que Caputo ajustó—sí muestra que la baja es más rápida que en varias otras economías y se sitúa en línea con el promedio de los países analizados. Además, el relevamiento de expectativas del mercado de mayo, publicado este jueves, indica que la inflación esperada para los próximos doce meses (23,3%) disminuyó respecto al mes anterior, confirmando la continuidad de la desinflación.

Sandleris describió la evolución inflacionaria del plan de estabilización actual comparándola con “una pelota arrojada por una escalera: rebota cada vez que toca un escalón, pero cada nuevo impulso es hacia un piso más bajo”. Explicó que, a diferencia de planes de shock como la convertibilidad, estabilizaciones como la vigente no implican cambios drásticos en el marco económico ni en las expectativas, por lo que los rebotes en la inflación son normales.

El economista señaló que factores como la incertidumbre electoral, los incrementos en los precios de la carne y el petróleo, y los mecanismos indexatorios tradicionales de la economía argentina presionaron la inflación al alza durante la primera parte del año. Sin embargo, enfatizó que esto no significa que las medidas del gobierno hayan sido ineficaces. Para Sandleris, la reducción sostenida de la inflación requiere equilibrio fiscal y orden monetario, y señaló que el desempeño argentino es consistente con la experiencia de otros países en procesos similares.

En el gráfico presentado, que compara siete países, Argentina ocupa una posición intermedia. Desde que la inflación mensual superó el 10% —en el caso argentino en marzo de 2024— el ritmo de reducción es más lento que en algunas naciones, pero más rápido que en Perú, Polonia o Chile. Sandleris subrayó que, en todos estos países, aunque la inflación terminó en niveles de un dígito anual, la trayectoria mostró fluctuaciones con subidas y bajadas antes de estabilizarse, y que Argentina sigue un patrón comparable.

El economista destacó la necesidad de combinar la persistencia en las políticas con prudencia política para evitar que el deseo de logros rápidos derive en acciones contraproducentes, como tasas de interés excesivamente altas con el objetivo de lograr inflación cero en un plazo precipitado.

En este contexto, la discusión sobre la modernización del marco de política monetaria y el fortalecimiento institucional del Banco Central cobra relevancia en Argentina y a nivel global. El Fondo Monetario Internacional incluyó recomendaciones específicas en su último informe técnico al respecto, enfatizando la importancia de la independencia del banco central.

Sobre la irreversibilidad de la desinflación en Argentina, no existen certezas. Incluso a nivel mundial, manteniendo la independencia de los bancos centrales es fundamental. Jerome Powell, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, advirtió recientemente que debilitar esa independencia por motivos políticos puede socavar la credibilidad de la institución, un activo invaluable que debe ser protegido.

En Argentina, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, calificó el debate sobre la independencia del organismo como “filosófico”, apuntando que lo esencial es que el Tesoro no financie su déficit con emisión monetaria. Finalmente, todos los países considerados en el estudio de Sandleris, citado por Caputo, cuentan actualmente con marcos institucionales que garantizan la independencia de sus respectivos bancos centrales.