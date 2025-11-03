Qué declaró el joven acusado de matar a puñaladas a un adolescente en una pelea frente al casino de Necochea

El menor detenido por el homicidio mencionó que había un conflicto previo entre ambos. La pericia de los celulares será clave para confirmar la versión.

La fiscal que investiga el caso de Bautista Coronel, el adolescente asesinado en medio de una brutal pelea en Necochea, reveló que había un conflicto previo entre el presunto asesino y la víctima.

Verónica Posse comentó que el acusado mencionó el conflicto en la declaración indagatoria que dio el domingo, horas después de haber sido detenido.

“El imputado prestó declaración, no dio un detalle de los hechos, pero sí da referencias sobre circunstancias posteriores y relató cuestiones de un conflicto preexistente con la víctima”, explicó en diálogo con TN.

La fiscal explicó que será clave la pericia a los teléfonos celulares secuestrados para poder comprobar si efectivamente había una enemistad entre los adolescentes que se pelearon en la calle.

Posse dijo que “de la información que surja de los celulares se verá si hubo comunicaciones previas entre los jóvenes o en los grupos de WhatsApp».

El menor fue asistido por el SAME y fue llevado al hospital municipal, donde murió al día siguiente. (Foto: Noticias de Necochea)

Con respecto al crimen, la fiscal de menores confirmó que hay una cámara de un celular que grabó la secuencia completa donde Coronel murió de una puñalada. “Son imágenes claras y nítidas como para reconstruir el hecho, tanto en donde comienza como en donde termina”, señaló.

Posse detalló que la pelea comenzó a mano limpia, sin cuchillos ni ningún elemento cortante, pero con el correr de los segundos ambos tomaron armas.

“Uno tiene un asiento de bicicleta y el otro tiene un elemento punzo cortante, que se tiene que determinar si se trata de un cuchillo o de lo que se denomina punta de construcción casera», dijo en referencia a los dos elementos que tienen secuestrados.

La fiscal dijo que el informe preliminar de la autopsia indicó que la herida fue «en la fosa ilíaca derecha y que es la causal de la muerte».

La titular de la fiscalía de menores de Necochea explicó que deberá recibirle una nueva declaración al presunto asesino para calificarle los hechos.

“Estamos ante el delito de homicidio, podría ser otra la calificación si pudiéramos determinar la participación y los distintos grados de otras personas de acuerdo a las declaraciones testimoniales que podamos recibir antes del miércoles», advirtió.

En ese sentido, confirmó que el imputado estará en la cárcel de Batán hasta que se realice la audiencia en la que se le leerán los cargos.

La fiscal aclaró que en principio la audiencia será virtual, pero existe la posibilidad de que pida el traslado a la ciudad para hacerla presencial. “Ahí se va a resolver la prisión preventiva y el lugar donde va a cumplirla”, agregó.