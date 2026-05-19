«Que agradezcan nuestro esfuerzo»: la barra de Inter Miami explicó el motivo de los cánticos que molestaron a Messi

A pesar de la victoria del Inter Miami por 2 a 0 sobre Portland Timbers, su ubicación en el segundo lugar de la Conferencia Este y lograr su primera victoria en el nuevo estadio, no fue suficiente para la barra brava del equipo. Durante el partido, con el marcador a favor de Las Garzas, desde una de las cabeceras surgieron cánticos que exigían mayor respeto y reconocimiento hacia los hinchas.

El reclamo, que se escuchó claramente en las tribunas, decía: “Jugadores… respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada”. Esta manifestación generó una reacción inmediata por parte de Lionel Messi, quien levantó los brazos señalando hacia el sector de la protesta y expresó un gesto de desconcierto y negación. Minutos después, reiteró el gesto de desaprobación con la mano hacia los simpatizantes que protestaban.

Rodrigo De Paul, figura clave del equipo y compañero cercano de Messi, también respondió a la situación. En el tiempo adicional, levantó los brazos pidiendo el apoyo de la afición y, tras el final del encuentro durante la ovación, señaló la estrella en el escudo del club mientras se dirigía a todos los sectores del estadio, enfatizando que el triunfo fue un logro colectivo.

El grupo responsable de la protesta es “La Familia”, un sector de hinchas que ya había anunciado su intención de manifestarse durante la semana. Su malestar se originó tras la derrota en el Clásico del Sol frente a Orlando City, pues esperaban que los jugadores se acercaran a saludarlos tras ese partido.

En redes sociales, “La Familia” explicó sus motivos. Tata, uno de sus integrantes, aclaró: “Estamos haciendo un poco de huelga porque nos gustaría que después del partido, no importa si el equipo gana, pierde o empata, vengan a saludarnos. Por favor. Estamos aquí, trabajamos como locos, hacemos todo lo que podemos. Esperamos un poquito de gratitud”. Otro miembro del grupo añadió: “Nosotros estamos desde el primer día y siempre apoyamos al Inter Miami, ganemos o perdamos. Queremos que por lo menos nos saluden y reconozcan el esfuerzo que hacemos en la previa y en todo lo que organizamos”.

Al concluir el partido contra Portland Timbers, Messi, De Paul y Luis Suárez saludaron al estadio completo, excepto a la tribuna de donde surgieron las protestas. Posteriormente, se dirigieron hacia el vestuario, mientras que solo algunos jugadores permanecieron para saludar a la barra.