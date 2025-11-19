Puerto Tirol | Detenido por quemar basura y llenar de humo la zona

19 de noviembre de 2025 Lectores: 49

Un hombre de 60 años fue detenido este martes por quemar basura y maleza en su campo del barrio Villa Jalón. El humo generado invadió la zona, reduciendo la visibilidad y motivando llamados de los vecinos.

Los efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir múltiples llamados de vecinos del barrio Villa Jalón, quienes alertaron sobre el denso humo que se registraba en la zona.

Al llegar, los agentes constataron que el humo provenía de un campo particular, donde se quemaba basura y maleza. Solicitaron el apoyo de Bomberos Voluntarios para controlar y extinguir el incendio.

El dueño del terreno fue conducido a la dependencia policial. Allí fue notificado por infracción a la Ley de Faltas y puesto a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente.