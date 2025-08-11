Puerto Esperanza: un camión que transportaba alimentos despistó, chocó contra otro que llevaba una carga de pinos en la ruta 12 y luego se incendió

El hecho sucedió a la altura del Km 1585, (Gauchito Gil).

Ocurrió cerca de las 10 de este lunes. Un camión Scania que transportaba alimentos despistó, chocó contra otro que trasladaba rollos de pino y se incendió.

El conductor del primer vehículo fue hospitalizado.

La Policía, Bomberos y Salud Pública trabajan en el lugar.

El tránsito está reducido con presencia de equipos de emergencia.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar indicaciones del personal en zona y disminuir la velocidad al aproximarse.