Puerto Argentino se quedó con el último boleto a los octavos del Provincial

El equipo de San Pedro venció a Deportivo Victoria y clasificó entre los 16 mejores del certamen. Este lunes por la tarde es el sorteo.

Golpeando en los momentos justos, el Club Puerto Argentino de San Pedro se hizo fuerte en esta localidad, derrotó por 2 a 1 al Deportivo Victoria y se transformó en el último clasificado a los octavos de final del Torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu).

En la soleada tarde de este domingo, ante un colmado Estadio General Manuel Belgrano, el conjunto sampedrino hizo los deberes como correspondía, siendo muy paciente, y se llevó la clasificación merced al enorme triunfo alcanzado por los goles de José Procopio y Rodrigo Zelaya.

La primera parte tuvo al dueño de casa como amplio dominador del juego, aunque sin estar fino en el último toque. Contó con situaciones para abrir el marcador, pero falló en la definición. La visita trató de pararse bien de tres cuartos para atrás y jugar de contra.

En el complemento, Procopio aprovechó una desatención de la defensa del “Depor” y la tardía reacción del arquero y marcó el primer gol de la tarde.

Los de Miguel Molina encontraron rápido la paridad y se dio a través de la intervención aérea de Alexander “Chuky” Sosa. El empate levantó la parcialidad local, que empujó al equipo.

Pero sobre el final, con todo el dueño de casa reclamando un lateral no cobrado, Zelaya, goleador del Provincial del año pasado, aprovechó para anotar el 2 a 1 y sellar la clasificación de Puerto Argentino.

Los de San Pedro se suman, en la Zona Norte, a Libertad de El Soberbio, el vigente campeón Nacional de Puerto Piray, FC 9 de Julio, Unión Cultural, Central Iguazú y Luz y Fuerza.

Este lunes por la tarde, con transmisión en vivo, se llevará a cabo el sorteo de los cruces de octavos de final.

Los clasificados

Región Norte

Nacional (Puerto Piray)

Unión Cultural y Deportiva Eldorado

FC 9 de Julio

Central Iguazú

Luz y Fuerza de Iguazú

Libertad de El Soberbio

Puerto Argentino de San Pedro

Mandiyú de Garuhapé

Región Sur

AEMO de Oberá

Atlético Oberá

Olimpia San Antonio de Oberá

Ex Alumnos 185 de Oberá

Jorge Gibson Brown de Posadas

La Cantera de Posadas

Tuyutí de Apóstoles

Belgrano de El Alcázar