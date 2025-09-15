Puerta 2025: de Posadas a Iguazú con propuestas para Misiones

El ex presidente y candidato a diputado nacional, Ramón Puerta, recorrió distintas localidades de Misiones y cerró en Iguazú con un mensaje enfocado en apoyar al emprendedor, bajar impuestos y consolidar un peronismo frentista que defienda los intereses de la provincia en el Congreso. Recordó que este mismo formato lo aplicaba cuando era gobernador: entre semana gestionaba y los fines de semana visitaba a los vecinos de distintas localidades.

Ramón Puerta llevó adelante un fin de semana de intensa actividad política que lo tuvo en San Martín, Aristóbulo del Valle y Posadas, para concluir el domingo por la noche en Puerto Iguazú con un encuentro junto a vecinos.

En cada parada, el candidato insistió en que su proyecto legislativo se centra en tres ejes: impulsar leyes que respalden al emprendedor misionero, avanzar en la reducción de impuestos que hoy asfixian a la producción y a la clase media, y garantizar un marco de previsibilidad que fomente la inversión y el empleo.

Puerta sostuvo que Misiones necesita una representación fuerte en el Congreso, capaz de defender con firmeza los intereses provinciales. “El desafío es devolverle competitividad a Misiones, acompañando a quienes producen y trabajan, y garantizando que la voz de la provincia esté presente en Buenos Aires”, expresó durante las actividades.

El cierre en Iguazú sirvió para reforzar su mensaje de construir un peronismo frentista y de consensos, que no renuncie a la defensa de los trabajadores y emprendedores, pero que también genere condiciones reales para el crecimiento. Entre mates y diálogo abierto, Puerta remarcó que su campaña no se limita a discursos, sino a una agenda legislativa concreta para transformar las demandas sociales en leyes efectivas.