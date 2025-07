Publicó una foto de sus mascotas en Instagram y le suspendieron la cuenta: perdió miles de dólares

La directora de una pequeña empresa australiana aseguró que perdió 50.000 dólares luego de que Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, propietaria Facebook, Instagram y WhatsApp, le suspendiera su cuenta en redes sociales por publicar una foto de tres perros.



Rochelle Marinato recibió un mail que indicaba que tanto su perfil de Instagram como la cuenta de su negocio Pilates World Australia —que ofrece equipos de entrenamiento— quedaron inhabilitados por una publicación que supuestamente infringía las normas de la comunidad

Un moderador de Inteligencia Artificial marcó como inapropiada la foto de tres perros que se asoman por una ventana con el argumento de que la imagen contenía “explotación sexual, el abuso y la desnudez infantil”.

“Cuando sucedió por primera vez, pensé que era solo un error tonto y que lo arreglaríamos y podría demorar una hora”, contó Rochelle al Daily Mail de Australia, donde agregó que envió 22 correos a Meta —que también es propietaria de Threads y Messenger— para apelar la decisión.

“Apelé y, bastante rápido, recibí una notificación de Meta de que mis cuentas estaban deshabilitadas permanentemente sin ningún otro curso de acción disponible”, contó.

Como su perfil personal estaba asociado a la cuenta de su empresa, la suspensión afectó su negocio. “Estábamos en medio de las ventas de fin de año financiero para el negocio, por lo que fue un momento bastante horrendo”, sostuvo.

Es que para “una pequeña empresa” como Pilates World Australia, las redes sociales “son fundamentales”, aseguró Marinato, por lo que “todo se detuvo” cuando sus cuentas fueron suspendidas.

“Al perder mi cuenta, toda mi publicidad de Instagram desapareció. Tuvo un impacto muy significativo en el negocio porque dependemos mucho de las redes sociales”, remarcó.

Un error de inteligencia artificial en Meta afecta un negocio de pilates

Según narró, hizo “una comparación básica” con los ingresos que tuvo en 2024, y calculó que el cierre de sus redes sociales le costó a la empresa “alrededor” de 50.000 dólares.

Para salir adelante con su negocio, Marinato investigó durante tres semanas cómo recuperar sus perfiles de Instagram, tiempo en que los ingresos “cayeron un 75 por ciento”. Y si bien volvió a tener acceso, ya que pagó a un tercero, consideró infructuoso intentar reponerse de la perdida económica.

“No creo que nadie haya tenido éxito en recuperar ninguna pérdida y eso sería un gasto extra. Solo tengo que seguir trabajando duro y esperar que esto no vuelva a suceder”, indicó.

Además, consideró “una acusación horrible y repugnante” la razón por la cual suspendieron sus cuentas, ya que la gente podría pensar que su negocio hizo “algo mal” para perder el acceso a sus redes sociales.

“Es aterrador que la IA tenga este poder y también se equivoque tanto. Podríamos estar en una pendiente resbaladiza”, remarcó a la par que contó que no logró contactarse con ningún trabajador de Meta para que analizara su caso.

“No puedes contactar a un humano en Meta. No hay número de teléfono, no hay correo electrónico, no hay nada y literalmente te quedas a oscuras. No pude hacer que un humano lo mirara. Claramente, cualquier ser humano que vea esta foto sabrá que es completamente inocente”, sostuvo.

En una declaración a Sky News, un portavoz de Meta aseguró que la empresa de Zuckerberg “siempre” trabaja para “mejorar la aplicación” de “todas” sus políticas “para ayudar a mantener segura” a su comunidad. “No vimos evidencia de un aumento significativo en la aplicación incorrecta de la ley”, remarcó.