Proyecto Vicuña: un consorcio con una firma argentina y dos compañías chinas construirá parte del nuevo campamento

La empresa Vicuña adjudicó la construcción de aproximadamente el 25% de su nuevo campamento a un consorcio conformado por RAFA S.A., firma argentina radicada en Santa Fe; Beijing Chengdong, responsable de la fabricación de los módulos habitacionales; y PowerChina, que asumirá la gestión integral del contrato. Las obras civiles, fundaciones, montaje e instalaciones se ejecutarán en territorio argentino, con la participación de trabajadores, contratistas y proveedores locales.

El contrato fue formalizado bajo la modalidad EPC (Engineering, Procurement and Construction), un esquema habitual en proyectos de esta envergadura en el que el contratista se encarga del diseño, suministro, logística, construcción, puesta en marcha y entrega de la infraestructura. Según informó la compañía, la propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de seguridad, plazo y costo definidos para el proyecto.

La adjudicación surge tras un proceso competitivo con la participación de oferentes nacionales e internacionales. PowerChina está presente en Argentina desde 2016 y cuenta con experiencia en proyectos de infraestructura y energía en el país. El consorcio combina capacidades complementarias: la fabricación especializada de módulos en el exterior y la ejecución de las obras en sitio por parte de la empresa santafesina RAFA S.A.

Desde Vicuña aclararon que la decisión no estuvo vinculada ni condicionada por los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ni se fundamentó en ventajas arancelarias o fiscales. La estructura contractual establece que el contratista EPC es responsable de gestionar las importaciones que eventualmente sean necesarias para cumplir con su alcance y de asumir las obligaciones asociadas a ese proceso.

Esta licitación abarca solo una parte de las obras que requerirá Vicuña en los próximos años. Próximamente se iniciarán nuevos procesos licitatorios para las siguientes etapas del campamento, además de continuar las gestiones para adjudicar la construcción de tres campamentos destinados al personal del Corredor Norte, cuyas definiciones se conocerán en los próximos meses.

Actualmente, el proyecto emplea a 2.615 personas a nivel global. En la operación argentina, este total se divide en 580 empleos directos y 1.841 indirectos a través de empresas contratistas, sumando 2.421 trabajadores. El 92,6% de los empleados en el proyecto son argentinos y el 79,7% de quienes integran la operación local residen en la provincia de San Juan.

En detalle, el 81,4% de los 580 colaboradores directos reside en San Juan. Entre las comunidades de influencia directa, Iglesia aporta 70 trabajadores directos, equivalentes al 12,1% de la nómina propia, mientras que Jáchal suma otros 43 colaboradores. A través de empresas contratistas, también participan 149 trabajadores de Iglesia, 135 de Jáchal y 106 de la provincia de La Rioja, incluyendo Guandacol.

Como parte de sus procesos de contratación, Vicuña exige que los oferentes incluyan en sus propuestas oportunidades para proveedores, contratistas y trabajadores locales en aquellas actividades donde existan capacidades y condiciones competitivas. La empresa reiteró que este criterio seguirá siendo fundamental en las futuras etapas con el fin de ampliar la participación argentina durante toda la vida de la operación.

Además, más de un centenar de colaboradores directos provienen de las comunidades de influencia directa. Se destacó especialmente la incorporación de los primeros 60 operadores de maquinaria pesada seleccionados en Iglesia, Jáchal y Guandacol. Estos trabajadores reciben capacitación técnica mediante simuladores y entrenamiento bajo estándares internacionales de seguridad y operación.

La construcción del nuevo campamento forma parte de una serie de obras e infraestructuras necesarias para el desarrollo del proyecto. A medida que la iniciativa avance, se generarán nuevas oportunidades para trabajadores, contratistas y proveedores mediante futuros procesos de contratación y licitación.

Las postulaciones laborales se realizan exclusivamente a través de la plataforma oficial de empleo de Vicuña, donde actualmente se encuentran disponibles 49 búsquedas laborales vigentes y dos programas de capacitación abiertos.