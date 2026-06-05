Propietario de bar muere tras agresión violenta durante robo

Luis Badoza, un comerciante de 75 años, falleció este viernes a las 6 de la mañana tras permanecer internado y someterse a tres cirugías cerebrales, a consecuencia de las graves heridas sufridas durante un violento robo en su bar ubicado en Villa Primera.

El hecho ocurrió el pasado 22 de mayo en el local situado en la esquina de Carballo y Río Negro. Cerca de las 9:30 de la mañana, un delincuente encapuchado ingresó al establecimiento con la intención de robar y protagonizó una agresión brutal contra Badoza.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. En las imágenes se observa que el asaltante simuló estar armado para exigir el dinero de la caja registradora a una empleada. Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando el ladrón comenzó una discusión con el propietario, quien estaba sentado junto a la barra. En ese momento, el agresor tomó una banqueta y golpeó repetidamente a Badoza en la cabeza. La empleada intentó intervenir para detener la agresión, pero no pudo evitar el ataque.

Tras dejar gravemente herido al comerciante, el delincuente sustrajo el dinero de la caja y huyó del lugar. La trabajadora salió a la calle para pedir ayuda. Badoza fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció internado hasta su fallecimiento. Durante su estadía, debió someterse a tres intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de las lesiones.

El caso generó una profunda conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, no solo por la violencia del ataque, sino también por cuestionamientos de los familiares respecto a la demora en la asistencia policial. Las imágenes de seguridad mostraban el paso de un patrullero por la zona sin detenerse mientras ocurría el hecho.

Con la muerte del comerciante, la investigación podría cambiar su calificación penal, ya que el robo seguido de la agresión provocó el deceso de la víctima.