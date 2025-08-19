Productores alertan por posible reducción de funciones de SENASA en Makallé

Productores y municipios de la región expresaron seria preocupación ante la posible pérdida de funciones de la oficina local de SENASA en Makallé. En una reunión multisectorial, advirtieron que el plan de convertirla en delegación limitaría trámites esenciales para más de 600 productores.

Detalles de la propuesta oficial

El jefe de la oficina local, Diego Tejerina, confirmó que se evalúa:

Fusión con la oficina de Margarita Belén

Pérdida de funciones clave (habilitación de transporte, generación REMPA)

Mantenimiento solo de certificados de compra-venta animal

Postura de las autoridades

Intendentes de la región manifestaron:

Federico Peón (La Verde): «No se cierra, pero será delegación»

Claudia Panzardi (Laguna Blanca): Confirmó versión con presidente de Sociedad Rural

Compromiso de reunión con director regional Bernardo Medina

Impacto productivo

Martín Nuñez, productor local, destacó:

«Más de 600 productores dependen de trámites diarios. Muchos carecen de movilidad para viajar a otras localidades»

Subrayando que sería un retroceso a la situación previa a 2007.

Acciones coordinadas

Las medidas acordadas incluyen:

Nota formal al director regional de SENASA Chaco-Formosa

Reunión clave el viernes a las 10:00 en Consorcio Caminero

Recolección de firmas en Makallé, La Escondida y La Verde

Posible formación de comisión representativa

FUENTE: Makallé Digital