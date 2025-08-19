Productores alertan por posible reducción de funciones de SENASA en Makallé

Productores y municipios de la región expresaron seria preocupación ante la posible pérdida de funciones de la oficina local de SENASA en Makallé. En una reunión multisectorial, advirtieron que el plan de convertirla en delegación limitaría trámites esenciales para más de 600 productores.
Detalles de la propuesta oficial
El jefe de la oficina local, Diego Tejerina, confirmó que se evalúa:
- Fusión con la oficina de Margarita Belén
- Pérdida de funciones clave (habilitación de transporte, generación REMPA)
- Mantenimiento solo de certificados de compra-venta animal
Postura de las autoridades
Intendentes de la región manifestaron:
- Federico Peón (La Verde): «No se cierra, pero será delegación»
- Claudia Panzardi (Laguna Blanca): Confirmó versión con presidente de Sociedad Rural
- Compromiso de reunión con director regional Bernardo Medina
Impacto productivo
Martín Nuñez, productor local, destacó:
«Más de 600 productores dependen de trámites diarios. Muchos carecen de movilidad para viajar a otras localidades»
Subrayando que sería un retroceso a la situación previa a 2007.
Acciones coordinadas
Las medidas acordadas incluyen:
- Nota formal al director regional de SENASA Chaco-Formosa
- Reunión clave el viernes a las 10:00 en Consorcio Caminero
- Recolección de firmas en Makallé, La Escondida y La Verde
- Posible formación de comisión representativa
