Prodes mundialistas: la táctica de las billeteras virtuales para retener usuarios en épocas de tasas flacas

Con las tasas de interés en pesos que ya no resultan suficientemente atractivas para el ahorrista, las plataformas financieras han comprendido que el gancho actual debe ser la experiencia y el beneficio cruzado. Las fintechs dejaron de competir únicamente por rendimientos diarios o facilidad de uso para aprovechar ahora la pasión de los hinchas argentinos, buscando así convertirse en la principal opción para sus clientes.

Diversas aplicaciones están aprovechando la previa del Mundial de Fútbol 2026 para activar el “efecto comunidad” y retener saldos mediante el entretenimiento.

Por ejemplo, Mercado Pago lanzó una fuerte apuesta regional basada en el volumen y los incentivos cotidianos. Creada por Marcos Galperin, la compañía presentó Fixture 2026, una propuesta completamente gratuita y accesible desde su propia aplicación. Esta estrategia combina la gratificación instantánea con un premio mayor a largo plazo.

De un lado, busca dinamizar la circulación de pesos dentro de su ecosistema mediante el reparto diario de hasta 20 millones de pesos en órdenes de compra, que se distribuyen entre los usuarios con mejor desempeño, quienes deben responder correctamente una trivia de velocidad dentro de la app.

De otro lado, sostiene la expectativa hasta el final del torneo al reservar para los tres primeros del ranking general de Argentina la posibilidad de competir por un premio principal de 50.000 dólares, además de premios de consolación de 20.000 y 10.000 dólares para el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Asimismo, la aplicación permite crear torneos cerrados de hasta cincuenta personas, trasladando así las clásicas discusiones de oficina y grupos familiares directamente a su interfaz financiera.

En el ecosistema cripto, Lemon estructuró su Prode dentro de la sección de Mini Apps con el objetivo explícito de incentivar el consumo transaccional y la fidelidad de sus más de cuatro millones de usuarios en Argentina, Perú y Colombia.

A diferencia de la competencia, los premios de esta billetera se concentran al cierre del campeonato mundial y se distribuyen directamente en dólares digitales, con 4.000 dólares para el primer puesto, 1.500 para el segundo y 500 para el tercero.

Desde la perspectiva financiera, lo más relevante es el mecanismo implementado para resolver empates en el ranking. En lugar de dejarlo al azar, el algoritmo de Lemon premia la “principalidad” del cliente en la plataforma: la posición final se define otorgando prioridad a quienes tengan mayor antigüedad, más pagos realizados a través de códigos QR y, fundamentalmente, un mayor volumen de consumos con la tarjeta Visa Lemon Card. Se trata de una estrategia clara para incentivar el uso del plástico en las compras diarias durante la fiebre mundialista.

Un pozo de 100 millones de pesos

La propuesta más disruptiva llega desde el mercado de capitales, de la mano de Cocos, que diseñó un Prode con un pozo de 100 millones de pesos en juego, estructurado bajo una lógica de captación y educación financiera. Para ingresar los pronósticos de los partidos, el usuario debe suscribir un monto mínimo de 1.000 pesos en un fondo común de inversión de la firma.

“El Mundial ofrece una oportunidad única para llegar a personas que, de otra manera, nunca buscarían información sobre inversiones por cuenta propia. El fútbol baja la barrera de entrada; la educación financiera integrada al juego hace que aprender sea parte de la experiencia. Y el fondo garantiza que, ganen o pierdan en el Prode, los participantes se van con algo concreto: su dinero trabajando”, explicaron desde la aplicación.