Procesaron y embargaron a Juan Grabois por la violenta toma del Instituto Perón

El juez federal Sebastián Ramos procesó al diputado de Unión por la Patria Juan Grabois por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, tras la violenta toma del Instituto Juan Domingo Perón ocurrida el 7 de junio del año pasado. Además, le impuso un embargo de 5 millones de pesos al dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quien enfrenta otras causas por tomas violentas, como la del campo de la familia Etchebehere en Entre Ríos. Este es el primer procesamiento formal a Grabois relacionado con estas acciones.

En el mismo fallo, al que tuvo acceso Clarín, el juez también procesó a Valentín Peralta, otro de los protagonistas de la ocupación del Instituto Perón, que terminó con varios policías heridos y daños en las instalaciones. La toma se produjo pocos días antes de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, en un contexto marcado por llamados a protestas de referentes kirchneristas.

Ramos fundamentó su decisión en testimonios, fotografías y videos que probarían que el 7 de junio de 2025 tanto Grabois como Peralta ingresaron sin autorización al Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, que se hallaba cerrado y cuya titularidad corresponde al Ministerio de Capital Humano.

La denuncia contra Grabois fue presentada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En cuanto a Peralta, el juez detalló que “agredió con golpes vehementes al personal policial, negándose a retirarse del lugar”, entre otros agresores.

El Hospital Churruca aportó las historias clínicas de varios agentes heridos durante el operativo: el comisario De Cristóbal sufrió un traumatismo encéfalo-craneano y una escoriación sin sangrado activo; el comisario mayor Marcelo Claudio Galarza recibió traumatismos superficiales múltiples en el tórax; el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna presentó una leve inflamación indolora en una mano, y el comisario inspector Amado Rubén Martínez, un edema en el labio superior junto con una herida mucosa secundaria al traumatismo, sin laceraciones.

Asimismo, el magistrado señaló que Grabois permaneció en el interior del Instituto “durante al menos dos horas, incitando a la permanencia ilegítima y a la agresión contra el personal policial destacado en el lugar”, al que lanzaron objetos causando lesiones. Peralta también fue acusado de agredir con golpes a la policía durante el desalojo.

La defensa de Grabois sostuvo que el dirigente no participó de la toma sino que estuvo presente “en estricta calidad de abogado de la Cooperativa de Trabajo ‘Lo de Néstor’”, que administra el local contiguo llamado “Un Café con Perón”.

Según el juez, los oficiales instaron verbalmente a los manifestantes para que desalojaran el edificio —propiedad de Capital Humano— y, ante las agresiones, procedieron a detener a Grabois, quien supuestamente incitaba constantemente a sus seguidores a atacar a los policías.

Actualmente, la defensa de Grabois presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para evitar la apertura del teléfono secuestrado durante su detención, recurso que será resuelto a partir del 5 de noviembre de 2025.

El Ministerio de Capital Humano ha solicitado diversas medidas para identificar a los demás participantes en la violenta usurpación del ex Instituto Juan Domingo Perón. Sin embargo, fuentes del ministerio consultadas por Clarín afirmaron que la defensa de Grabois ha planteado nulidades y apelaciones que buscan impedir la investigación de los hechos.

Antecedentes

La Cámara Federal porteña había ratificado la causa luego de que Grabois solicitara la nulidad del proceso por usurpación, daño agravado y lesiones, argumentando que su detención fue “ilegal”. También reclamó la devolución de su teléfono celular, que la Justicia pretendía abrir para indagar si la toma estuvo organizada.

Tras haber sido indagado el año pasado por el juez Ramos y el fiscal Carlos Rívolo, Grabois logró demorar el avance de la investigación durante meses.

El dirigente social fue detenido en flagrancia el 7 de junio de 2025, en medio de un forcejeo con la Policía Federal, mientras se envolvía con la bandera argentina y exclamaba: “Meteme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.

El fiscal Rívolo pretende abrir el celular únicamente para analizar las comunicaciones relacionadas con esos días, resguardando aquellas vinculadas al trabajo de Grabois como abogado, que están protegidas por el secreto profesional.

Un peritaje sobre imágenes de cámaras de seguridad y publicaciones en redes sociales muestra a Grabois encabezando el grupo que ingresó por la fuerza al edificio del Instituto Perón y al café contiguo, ubicado al lado de la Biblioteca Nacional. Actualmente, la ministra Pettovello planea transformar el establecimiento en un “centro inclusivo” que incluya una biblioteca y un local gastronómico destinado a jóvenes neurodiversos.

La toma del Instituto Perón fue la primera de una serie de acciones realizadas por grupos afines al kirchnerismo antes y después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner. Posteriormente se registraron ataques al canal de noticias TN y a la casa del economista José Luis Espert.

Tras su liberación en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal en el barrio de Lugano, Grabois expresó: “Es un orgullo que el