Procesaron y embargaron a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino en una causa por aportes impagos en la AFA

La Justicia avanzó contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el pago de aportes patronales. El juez en lo penal económico Diego Amarante resolvió procesar al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, junto a otros dirigentes, por la retención indebida de fondos destinados a la seguridad social.



La causa apunta a la falta de pago de más de 19.000 millones de pesos correspondientes a impuestos y contribuciones retenidos entre 2024 y 2025. Según la resolución judicial, los acusados habrían incurrido en el delito de apropiación indebida de tributos, agravado por la participación de varias personas dentro de una estructura organizativa.

Además de Tapia y Toviggino, el procesamiento también alcanza al secretario general Cristian Ariel Malaspina y a los dirigentes Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo, quienes integraban la conducción de la AFA durante el período investigado.

El fallo incluye también un embargo sobre los bienes de los imputados, en el marco de la causa que busca determinar responsabilidades penales por la presunta omisión en el depósito de los aportes retenidos.

Días antes de esta resolución, Tapia había declarado ante la Justicia, al igual que el resto de los dirigentes involucrados. Todos presentaron escritos en los que rechazaron las acusaciones, negaron haber cometido delito alguno y cuestionaron la difusión pública del expediente.

Desde la defensa sostuvieron que la deuda señalada por la Justicia fue posteriormente regularizada, argumento que ahora deberá ser evaluado en el desarrollo del proceso judicial.

La causa sigue su curso y se espera que en las próximas etapas se definan eventuales elevaciones a juicio o nuevas medidas procesales, en un caso que impacta directamente en la conducción del fútbol argentino.