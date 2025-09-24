Prestó su auto para que un amigo trabajara en Uber y se lo robó: lo recuperaron tras 8 meses

24 de septiembre de 2025 Lectores: 10

RESISTENCIA – Un hombre recuperó su Ford Focus después de que un amigo al que le había prestado el vehículo para trabajar en la aplicación de transporte se lo apropiara ilegalmente durante ocho meses. La Policía localizó el automóvil en Villa Federal y descubrió que el acusado había adulterado documentos para hacerse pasar por el propietario.

El hecho ocurrió en enero pasado, cuando el dueño del vehículo le prestó su Ford Focus a un amigo que había quedado sin trabajo, con el fin de que pudiera generar ingresos a través de Uber. El préstamo inicialmente sería por unas horas, pero se extendió por días, semanas y finalmente meses.

El propietario perdió contacto con su amigo, quien dejó de responder sus llamadas y mensajes. Cuando finalmente lo ubicó, el acusado lo amenazó y le dijo que «jamás se lo devolvería». Ante esta situación, la víctima formalizó una denuncia penal que derivó en órdenes de allanamiento.

Efectivos de la División Investigaciones localizaron el auto en la calle Goitía al 650, a pocas cuadras del domicilio del acusado. El imputado presentó fotocopias del formulario 08, título de propiedad y cédula de identificación del vehículo donde aparecía como titular, pero se comprobó que los documentos habían sido adulterados.

Resolución del caso

El Ford Focus fue restituido a su legítimo dueño, mientras que el acusado fue imputado por el delito de «retención indebida», aunque permanecerá en libertad. El caso expone los riesgos de los préstamos informales de vehículos y la complejidad de las estafas entre conocidos.