Préstamos personales para jubilados y tasas de interés en junio 2026: cómo tramitarlos y en qué entidades se puede acceder

En un contexto donde numerosos jubilados buscan alternativas para cubrir gastos, financiar proyectos personales o reorganizar sus finanzas, los préstamos personales se presentan como una opción para acceder a un ingreso adicional que permita hacer frente a diversas necesidades.

Varias entidades financieras ofrecen líneas específicas para este sector, con montos, plazos y tasas que varían según el banco y si los haberes se cobran o no en la institución. A continuación, se detallan las opciones disponibles, los pasos para gestionar el trámite y aspectos clave a considerar antes de solicitar un crédito.

**Banco Nación**

El Banco Nación ofrece líneas de crédito para jubilados, pensionados y retirados que cobren sus haberes a través de esta entidad. Quedan excluidos quienes perciban pensiones no contributivas o asistenciales, incluso si son abonadas por ANSeS.

Los préstamos permiten acceder a montos desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo de hasta 72 cuotas. El importe otorgado depende de los ingresos mensuales, ya que la cuota no puede superar el 35% del haber neto, conforme a las condiciones vigentes.

La solicitud se realiza de manera digital mediante la aplicación BNA+, y el pago de las cuotas se efectúa por débito automático desde la caja de ahorro, bajo el sistema de amortización francés.

La tasa nominal anual (TNA) es del 56%, la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 72,92%, mientras que el costo financiero total (CFT) es del 67,77% nominal anual y del 93,32% en términos efectivos anuales.

**Banco BBVA**

BBVA ofrece una línea de préstamos personales dedicada a jubilados clientes del banco. El crédito se devuelve en cuotas fijas bajo el sistema francés de amortización, lo que facilita la planificación de los pagos al mantener cuotas constantes durante toda la financiación.

Los montos disponibles oscilan entre $10.000 y $40.000.000, aunque la suma final depende del perfil y las condiciones del solicitante. La TNA aplicada es del 70%, con una TEA del 97,46%.

**Banco Ciudad**

Banco Ciudad dispone de préstamos personales para jubilados con condiciones que varían según la relación con la entidad.

Para quienes cobran sus haberes en el banco, el monto máximo es de $40.000.000, con cuotas fijas, un plazo de hasta 72 meses y una TNA del 65%.

Los jubilados clientes del banco que perciben sus ingresos en otra entidad pueden acceder a hasta $20.000.000, con el mismo plazo y tipo de cuotas, pero con una TNA del 87%.

Quienes no son clientes pueden solicitar préstamos de hasta $10.000.000, con un costo financiero total (CFT) con IVA del 174,30%. La aprobación y condiciones finales están sujetas a análisis crediticio y políticas vigentes al momento de contratar.

**Banco Provincia**

Banco Provincia ofrece préstamos personales con condiciones diferenciadas según el banco donde se cobre la jubilación.

Para quienes acreditan sus haberes en esta entidad, el monto puede alcanzar hasta $50.000.000, con un plazo máximo de 36 meses y una tasa nominal anual vencida (TNAV) del 99,10%.

Los jubilados que no cobran en Banco Provincia pueden solicitar hasta $3.000.000, con devolución en un plazo máximo de 24 cuotas y una TNAV fija del 106,80%.

La gestión del préstamo puede realizarse en línea, a través de home banking BIP, la aplicación BIP Móvil con Token de Seguridad habilitado, o desde Cuenta DNI. También está disponible la opción presencial en las sucursales.