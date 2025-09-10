Presidencia de la Plaza: hallaron un bolso con cuatro granadas en las vías del tren

Vecinos de Presidencia de la Plaza alertaron a la Policía tras encontrar un bolso abandonado sobre las vías del tren que contenía cuatro granadas tipo “cebolla”. El hallazgo generó alarma y un importante operativo de seguridad.

Al lugar acudió personal de Explosivos, que aseguró la zona y retiró el material para su peritaje. Las granadas, de fabricación militar, fueron trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad.

Se investiga el origen del hallazgo y si los artefactos estaban en condiciones de ser utilizados. La Fiscalía en turno tomó intervención en el caso para iniciar las actuaciones judiciales correspondientes.