Presidencia de la Plaza | Detienen a un sospechoso y recuperan aire robado

Personal policial de Presidencia de la Plaza detuvo a un hombre y recuperó un aire acondicionado robado días atrás. El sospechoso de 32 años también está vinculado a otra causa por robo de un celular.

La investigación comenzó el 25 de noviembre por la denuncia de un vecino. Se le había sustraído un aire acondicionado de 3500 frigorías de su domicilio en Quinta 38.

El análisis de cámaras de seguridad determinó que los sospechosos se movilizaban en una motocicleta roja. Tras tareas de vigilancia en el barrio La Tablada, los agentes detectaron el vehículo y procedieron a interceptarlo.

Al intentar la identificación, los ocupantes huyeron. El conductor, un hombre de 32 años, fue interceptado, mientras que su acompañante arrojó el objeto y logró darse a la fuga.

Se secuestraron el aire acondicionado y la motocicleta. Al verificar sus antecedentes, se constató que el hombre también estaba vinculado a una causa por el robo de un teléfono celular el pasado 3 de noviembre.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Penal, mientras la investigación continúa para dar con el prófugo.