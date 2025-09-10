Presidencia de la Plaza: detienen a un joven con droga en una mochila rosa

Un joven de 20 años fue detenido esta tarde cerca de la terminal de ómnibus de Presidencia de la Plaza, tras una denuncia anónima que alertaba sobre dos personas con mochilas sospechosas. Al interceptarlo, la Policía Antinarcóticos Interior revisó su mochila rosa y encontró droga y dinero en efectivo.

En el procedimiento se secuestraron 1,123 kg de marihuana, 55,7 g de cocaína y $8.200 en efectivo. El joven quedó a disposición de la Fiscalía Antidroga por “Supuesta Infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737 y Ley Provincial Nº 2304-N de narcomenudeo”.

La investigación continúa y no se descarta la participación de otras personas en el caso.